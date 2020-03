Decoração: O candeeiro Atollo é uma paixão

“Simplicity is the most complicated thing in the world”

O texto de hoje é dedicado a um dos meus ícones de design preferidos. Desenhado na década de 1970 pelo arquitecto e designer italiano Vico Magistretti, o candeeiro de mesa Atollo é verdadeiramente uma peça de design única e intemporal. Sofisticado mas de formas simples, é um candeeiro que, pela sua versatilidade, fica bem em qualquer casa, embora não seja para todos os bolsos. Pessoalmente é uma das minhas peças de design preferidas.

Composto por uma base cilíndrica compacta, com uma terminação em cone ligada por uma pequena peça de alumínio a uma semiesfera, este candeeiro em forma de cogumelo foi desenhado por Magistretti quando era director de arte na Oluce, uma das mais antigas empresas de iluminação italianas que se mantém no activo até aos nossos dias.

Esta peça minimalista começou a ser produzida em 1977, numa época de grandes mudanças e inovações na área do design, e valeu a Magistretti o seu segundo Compasso d´Oro, o maior prémio de design industrial italiano. O primeiro ganhou-o com o candeeiro de mesa Eclisse da Artemide.

Nas últimas três décadas, o candeeiro Atollo tem sido adquirido por várias colecções de design, nomeadamente a do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e está disponível para venda em lojas da especialidade, em vários tamanhos e três acabamentos diferentes: preto, branco e dourado.

Como disse inicialmente, esta não é uma peça para todos os bolsos mas é, sem dúvida, para ser apreciada por todos.

