Coronavírus: ModaLisboa poderá ser à porta fechada

A 54.ª edição da ModaLisboa poderá ser à porta fechada caso a situação do coronavírus se agrave. O evento, que decorre entre 5 a 8 de Março nas Antigas Oficinas Gerais e Fardamento e Equipamento do Exército no Campo de Santa Clara em Lisboa, tem um plano de contingência que será aplicado para assegurar condições de segurança, tanto para trabalhadores como para visitantes.

Os convidados e equipas internacionais que tenham estado em países com transmissão comunitária activa nos últimos 14 dias vão ser alvo de uma monitorização especial. Estará também preparada uma sala de isolamento, caso se verifique algum caso suspeito, sublinha a organização da ModaLisboa, em comunicado enviado às redacções.

O recinto do evento terá dispensadores com gel desinfectante. A organização garante, ainda, que a sinalética será reforçada com informação sobre cuidados e medidas a tomar em caso de sintomas.

Se a situação se agravar, ao longo dos próximos dias, a 54.ª edição da ModaLisboa poderá ser realizada à porta fechada, com emissão em livestream dos desfiles. “Esta decisão será tomada em última instância e em caso de necessidade ou indicação das autoridades locais e nacionais de saúde”, escreve a organização num comunicado, garantindo que está em contacto permanente com a Direcção-Geral de Saúde e a Câmara Municipal de Lisboa, “a acompanhar os desenvolvimentos em tempo real”.

Recorde-se que alguns desfiles da Semana da Moda de Milão decorreram à porta fechada, incluindo o de Alexandra Moura, a única designer portuguesa no calendário oficial do evento.

O PÚBLICO contactou os designers que vão apresentar as colecções do próximo Outono/Inverno na ModaLisboa. Para já, só Luís Buchinho respondeu. O designer acredita que a Covid-19 não terá impacto no decorrer normal do evento. “Preocupa-me agirmos de modo histérico”, sublinha o criador em resposta por e-mail.

De momento, observa-se que o vírus, que entretanto foi identificado esta segunda-feira, pela primeira vez, em Portugal, é muito contagioso, existindo 43.190 mil casos activos e confirmados, a maioria na China.

Ao todo, desde 20 de Janeiro, foram identificados 91.313 casos de Covid-19 e registados 3117 óbitos — o que representa, para já, uma taxa de mortalidade de 3,4%. No entanto, também há números animadores: mais de 48 mil pessoas (mais de 50%) que apanharam o vírus já se livraram dele e apresentam-se totalmente recuperadas.

