Portugal recebe chuva de nomeações para os “óscares” do turismo europeu

Destinos

Melhor destino europeu: Portugal

Melhor destino aventura: Portugal

Melhor destino excursão: Portugal

Melhor destino de praia: Algarve

Melhor destino de city break: Lisboa, Porto

Melhor destino urbano: Lisboa

Melhor destino insular: Açores, Madeira

Organismo oficial de turismo - cidade: Turismo de Lisboa

Organismo oficial de turismo - país: Turismo de Portugal

Voos

Aeroporto: Aeroporto de Lisboa

Companhia aérea: TAP

Companhia aérea - marca: TAP

Companhia aérea - Classe executiva: TAP

Companhia aérea - Classe económica: TAP

Companhia aérea para África: TAP

Companhia aérea para América do Sul: TAP

Revista de bordo: Up Magazine (TAP)

Atracções

Atracção turística de aventura: Passadiços do Paiva

Atracção turística: Dark Sky Alqueva, Passadiços do Paiva

Projecto de desenvolvimento turístico: Dark Sky Alqueva, Passadiços do Paiva

Prémio Turismo Responsável: Dark Sky Alqueva

Cruzeiros

Porto de cruzeiros: Lisboa

Companhia de cruzeiros fluviais: DouroAzul

Destino de cruzeiros: Lisboa

Hotelaria

Melhor Hotel: Conrad Algarve

Hotel de Luxo: Belmond Reid's Palace, Myriad by SANA

Melhor resort: EPIC SANA Algarve Hotel, Pine Cliffs Resort

Novo Hotel: Savoy Palace

Novo Resort: Wyndham Grand Algarve

Resort insular: Quinta do Lorde Resort, Savoy Saccharum, Vila Baleira

Hotel de referência (Landmark): Monte Santo Resort, Olissippo Lapa Palace, Vila Galé Collection Braga

Hotel urbano: Inspira Santa Marta Hotel, Intercontinental Porto Palácio das Cardosas

Boutique Hotel: 1908 Lisboa Hotel, Altis Avenida, Corpo Santo, Quinta da Bela Vista, Sublime Comporta, The Vine

Suíte de hotel: Roof Garden Suite @ Conrad Algarve

Boutique Resort: Vila Joya

Boutique Hotel Luxo: Valverde Hotel, Vila Joya, Myriad by SANA, Olissipo Lapa Palace, Pestana Palace Lisboa

Design Hotel: 1908 Lisboa Hotel, Altis Belém, Myriad by SANA, The Vine

Resort tudo-incluído: Club Med Da Balaia, Pestana Porto Santo

Resort de praia: EPIC SANA Algarve Hotel, Hotel Quinta do Lago

Resort de família e bem-estar: EPIC SANA Algarve, Pine Cliffs Resort, Vila Baleira, Vila Vita Parc

Resort familiar: Martinhal Sagres, Monte Santo Resort, Penina Hotel & Golf Resort, Quinta do Lorde Resort, Ria Park, Vila Baleira

Resort Fully Integrated: Monte Santo Resort

Hotel "verde": Galo Resort Hotels, Hotel Quinta da Serra, Inspira Santa Marta, Quina do Lorde, Vila Galé Albaracoa

Resort "verde": Galo Resort Hotels, Vila Vita Parc

Hotel com entretenimento: Evolution Lisboa

Resort Villas: Dunas Douradas Beach Club

Resort à beira-mar: Paul do Mar (Madeira), Quinta do Lorde Resort (Madeira), Vila Joya (Algarve

Hotel & Villas: Luxo Sublime Comporta, Vila Vita Par

Hotel Residences: Monte Santo Resort, Pine Cliffs Residence

All Suite Hotel: Monte Santo Resort

Resort de Lazer: Monte Santo Resort, Pine Cliffs Resort

Lifestyle Hotel: 1908 Lisboa Hotel, Inspira Santa Marta, Pestana CR7 Lisboa

Lifestyle Resort: EPIC SANA Algarve Hotel, Monte Santo Resort

Villa Resort: Dunas Douradas Beach Club, Martinhal Sagres

Hotel de Bem-Estar: EPIC SANA Algarve Hotel, H2otel Congress & Medical SPA, Vila Galé Sintra

Hotel de Enoturismo: L'AND Vineyards

Apartamentos: Altis Prime Hotel, Pine Hills Vilamoura

Resort Mais Romântico: EPIC SANA Algarve Hotel, Monte Santo Resort, Quinta do Lorde Resort

Resort Desportivo: Cascade Wellness Resort

Academia desportiva: Cascade Wellness Resort, Pine Cliffs Resort

Negócios

Business Hotel: Myriad by SANA (Lisboa), SANA Silver Coast

Conference Hotel: Aldeia dos Capuchos Golf & SPA, EPIC SANA Algarve, Ria Park Hotel & Spa

Meetings & Conference Hotel: Aldeia dos Capuchos Golf & Spa, Ria Park Hotel & Spa

Meetings & Conference Hotel: Ria Park Hotel & Spa

Operador de Hotéis Boutique: Amazing Evolution Management

Empresa de Gestão de Hotéis: Amazing Evolution Management

Centro de Congressos: Centro de Congressos do Algarve

Agência de Gestão Local de Destino: Portugal Deluxe