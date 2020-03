Já podemos visitar a obra de Souto de Moura guiados por especialistas (ou pelo próprio)

A Casa da Arquitectura lançou um itinerário com oito visitas a 15 obras de Souto de Moura no âmbito do programa paralelo da exposição Souto de Moura: Memória, Projectos, Obras. O roteiro, distribuído entre os meses de Março e Setembro, vai permitir o acesso privilegiado a alguns ícones da arquitectura nacional, desde a Barragem do Tua ao Estádio do Braga, passando pela Casa das Histórias e pelo Convento das Bernardas, e contará sempre com o acompanhamento de especialistas – inclusive do próprio Souto de Moura.

O próprio arquitecto acompanhará a visita a Braga e Amares (na companhia de Luís Peixoto) marcada para o dia 11 de Julho e que contemplará o Convento Santa Maria do Bouro e o Mercado Municipal do Carandá, bem como o Estádio Municipal de Braga.

Com esta iniciativa, a Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura pretende “aproximar o público de obras fundamentais de um dos mais premiados e reconhecidos arquitectos portugueses”, lê-se em comunicado. O roteiro atravessa o país e faz questão de contar com a presença de actuais ou antigos colaboradores do arquitecto.

A primeira visita acontece a 28 de Março, a partir das 11h, e vai contemplar o projecto do Metro do Porto. Será o arquitecto André Campos, colaborador de Eduardo Souto de Moura entre 2002 e 2012, a conduzir o olhar dos participantes através de curiosidades e detalhes construtivos das estações Campo 24 de Agosto, Bolhão e Trindade.

Foto Casa Quinta do Lago Luís Ferreira Alves

Integrada no programa paralelo da exposição Souto de Moura – Memória, Projectos, Obras, mostra com curadoria de Francesco Dal Co e Nuno Graça Moura que está patente na Casa da Arquitectura até 6 de Setembro, esta é uma rara oportunidade para visitar algumas das obras apresentadas na exposição que revisita quatro décadas da produção arquitectónica de Souto de Moura.

O itinerário Souto de Moura vai ainda passar por Lisboa, Alijó/Sabrosa, Matosinhos, Aveiro, Braga/Amares e Algarve. As inscrições para as visitas (com duração de uma hora) abrem duas a três semanas antes da data da sua realização e podem ser feitas através deste e-mail. As visitas têm o preço único de 15 euros. Têm um número mínimo de 25 participantes e máximo de 40.

Convento das Bernardas Luís Ferreira Alves Espaço Miguel Torga Luís Ferreira Alves Barragem do Tua Fotogaleria Luís Ferreira Alves

Calendário de visitas Porto (28 de Março) – Estações de Metro Campo 24 de Agosto, Bolhão e Trindade. Especialista: André Campos.

Lisboa (4 de Abril) – Casa das Histórias e Casa do Professor. Especialistas: Sérgio Koch, Ricardo Prata.

Alijó/Sabrosa (9 de Maio) – Barragem do Tua e Espaço Miguel Torga. Especialistas: Tiago Figueiredo, Pedro Guedes de Oliveira.

Matosinhos (23 de Maio) – Casas Pátio e Marginal Matosinhos. Especialistas: Pedro Guedes de Oliveira.

Aveiro (6 de Junho) – Departamento Geociências da Universidade de Aveiro. Especialistas: Pedro Guedes de Oliveira.

Braga/Amares (11 de Julho) – Convento Santa Maria do Bouro, Mercado Municipal do Carandá, Estádio Municipal do Braga. Especialistas: Eduardo Souto de Moura, Luís Peixoto.

Porto (12 Setembro) – Casa das Artes e Edifício do Burgo. Especialistas: Diogo Guimarães.

Algarve (26 Setembro) – Convento das Bernardas, Casa da Quinta do Lago. Especialistas: Tiago Figueiredo, Pedro Guedes de Oliveira.