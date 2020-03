O racismo sai barato no futebol

Foi nesta terça-feira conhecida a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa Futebol sobre os actos racistas no estádio do Vitória de Guimarães no jogo com FC Porto há pouco mais de 15 dias. Os insultos racistas ao futebolista Marega ficaram-se por uma multa ao Vitória de 714 euros. Sim, o clube que nada fez durante o jogo para evitar que se tratasse Marega como se fosse um macaco devido à sua cor de pele, que demorou a condenar os actos de forma enérgica, vai pagar 714 euros.

Não me venham com a conversa tipo “são as leis que temos no futebol”, porque já todos chegamos à conclusão que essas leis devem ser mudadas, mas não mudam porque os clubes não querem.

Muito menos continuem a alegar, como já fizeram vários dirigentes, que os clubes não podem ser responsabilizados por actos que anónimos cometem nas bancadas. Podem e devem. Porque se insultos com os da gravidade que acontecerem em Guimarães e se repetem, semana atrás de semana, em vários recintos desportivos ficaram por este valor, os dirigentes nada vão fazer para evitar que aconteçam de novo.

Reforçar os sistemas de vigilância electrónica, para que os canalhas que cometem estes actos sejam identificados e entregues à polícia, reforçar a presença de vigilantes nas bancadas ou expulsar de sócio quem comete estas acções sai bastante mais caro que 714 euros.

Por actos cometidos pelos adeptos vimaranenses nesta partida o clube foi alvo de várias multas (e será ainda julgao num processo disciplinar). Os actos racistas foram os que ficaram mais em conta. A saber: Deflagramento de potes de fumo e flashlights, 4017 euros de multa; entrada de materiais pirotécnicos, 3392 euros; arremesso de dois fachos, 2678 euros; arremesso de cadeiras, 7140 euros, insultos a Marega, 714 euros.

Na verdade, o valor desta multa não difere muito das poucas aplicadas pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, mas nada desculpa mais esta vergonha no futebol português. Nada desculpa mais esta indignidade.

Há 15 dias, a classe política, incluindo primeiro-ministro e Presidente da República, manifestou-se indignada com o que tinha acontecido. E agora? Ficam calados? Se calhar não convém chatear muito o mundo do futebol.