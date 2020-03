Sporting vai a jogo com o treinador sob uma nuvem negra

Diz-se que não durará depois do final da época. Diz-se que poderá sair ainda no decorrer da actual temporada. Diz-se que, com uma recta final sólida, “comprará” o direito a ficar para 2019/20. Diz-se muita coisa sobre o futuro de Jorge Silas como treinador do Sporting e pelo menos uma das versões aponta para a importância de vencer – e convencer – no jogo frente ao Famalicão, nesta terça-feira (20h, SPTV-1).

Assegurar a qualificação europeia e subir ao terceiro lugar do campeonato, fazendo-o com exibições convincentes e crescimento exibicional, parece ser a última possibilidade de Silas se manter em Alvalade – e mesmo nessas condições o cenário está longe de garantido, tal é o tom negro da nuvem que paira sobre o trabalho de Silas. O técnico “leonino” reconheceu-o na antevisão da partida.

“Treinadores a prazo são todos. Até Alex Ferguson saiu um dia do Manchester United. Não há profissão mais volátil”, assumiu, apontando à fatalidade dos resultados desportivos.

Nesta terça-feira, em Famalicão, Silas e o Sporting defrontam a maior surpresa da I Liga, mas que, depois de várias semanas em lugares europeus, não vence há oito jogos e precisa de um triunfo frente ao Sporting para reduzir para três pontos a distância para a zona europeia.

O treinador do Sporting olhou para os minhotos como uma das equipas mais interessantes do campeonato. “É uma das melhores equipas a jogar em Portugal, apesar de atravessar uma fase menos positiva a nível de resultados. Nós também queremos voltar às vitórias para o campeonato. Ambas vão querer ganhar e será um bom jogo para seguir”, previu.

Os “leões”, por outro lado, usarão os pontos de um triunfo para ficarem a apenas um do terceiro lugar do Sp. Braga e para abrirem para cinco pontos a diferença para o Rio Ave, oito para o V. Guimarães e nove para o Famalicão.

E depois da surpreendente eliminação da Liga Europa, frente ao Basaksehir, também o Sporting, tal como o Famalicão, está de “má saúde”. João Pedro Sousa, técnico da equipa minhota, desvalorizou-o.

“Eles têm de ganhar, mas a nossa preocupação é o nosso jogo, independentemente de o Sporting estar ou não em crise”, disse. E prometeu uma matriz semelhante à trazida até aqui: “É muito tempo para nós sem vencer (…) é um processo que temos de começar a trabalhar de outra forma. Mas sem nunca nos desviarmos do nosso ADN”.