Só em Junho se decidirá se os Jogos Olímpicos serão cancelados

Uma decisão final sobre a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 só será tomada em Junho. A afirmação é do presidente do Comité Olímpico Internacional que, apesar da incerteza em torno do evento originada pelo surto de Covid-19, espera uns Jogos “bem-sucedidos”.

Thomas Bach explicou que, antes dos Jogos Olímpicos, agendados para o período entre 24 de Julho e 9 de Agosto, serão tomadas “muitas das decisões finais em Junho”, assim como a escolha de locais para a reunião do COI antes de Tóquio 2020.

Antes do arranque da reunião da comissão executiva do organismo, as declarações do líder vieram afastar a possibilidade de adiamento ou cancelamento dos Jogos devido ao Covid-19, um sentimento reforçado por um comunicado lançado pelo COI nesta terça-feira.

Nele, a comissão executiva reforça “o total comprometimento para o sucesso dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020”, lembrando que foi criado um grupo de trabalho que junta membros do comité ao Comité Organizador, a autarquia de Tóquio, o governo japonês e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

As dúvidas da ministra japonesa

Nesse documento, os atletas são encorajados a “continuar a preparar-se para Tóquio 2020”, mas tanto Bach como o comunicado da comissão executiva não fizeram qualquer referência às declarações desta terça-feira da ministra japonesa dos Jogos Olímpicos.

“Se lermos o contrato, constatamos que o artigo 66 estipula que o Comité Olímpico Internacional tem o direito de anular os Jogos, no caso de estes não serem organizados em 2020”, assumiu Seiko Hashimoto numa intervenção no Parlamento japonês, em que reforçou que Maio será a altura crucial para uma decisão definitiva.

A ministra dos Jogos Olímpicos ressalvou, contudo, que este artigo pode significar que Tóquio 2020 pode ser adiado para qualquer outra data durante este ano.

O surto de Covid-19, e o impacto no calendário desportivo, voltam a estar na agenda da reunião para quarta-feira, em que o Comité Organizador de Tóquio 2020 será ouvido por videoconferência, num dia em que os Jogos de Paris 2024 também estão entre os pontos de discussão.