Silas confirma saída do Sporting e chegada de Rúben Amorim

Jorge Silas confirmou que não vai continuar a ser treinador do Sporting. O técnico revelou a sua saída nesta terça-feira, em conferência de imprensa, após a derrota em Famalicão, explicando que já tinha decidido deixar o clube depois do jogo de quinta-feira, na Liga Europa. “É melhor para o clube ter uma solução já para o próximo ano. Peço desculpa aos sportinguistas, porque o Sporting exige muito mais que isto. Todos devemos assumir responsabilidades e eu estou aqui assumir as minhas. Agradeço a oportunidade, porque aprendi coisas que se calhar nunca iria aprender”, acrescentou.

Silas detalhou ainda que treina “pelo prazer de treinar” e que deve mudar se entende que não está bem, considerando que deixa um Sporting melhor do que aquele que encontrou. “Quando chegámos, as coisas estavam piores do que estão agora. Deixo uma equipa mais equipa. Acho que houve evolução e poderíamos evoluir ainda mais”, disse.

Sobre o sucessor ainda não oficializado, Rúben Amorim, Silas deixou elogios e um apelo: “Sobre o Rúben digo o que dizia quando ele estava no Casa Pia: será um grande treinador, tem muito pela frente e para aprender, como eu. Vai precisar do apoio de todos. O mesmo apoio que me deram a mim. Vem para aqui um grande treinador”.