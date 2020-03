Rúben Amorim, um discípulo de Jesus a viver os loucos anos 20

Cem anos depois, a loucura da década de 20 está de volta. Pelo menos, para Rúben Amorim. Desde Dezembro, à entrada para os anos 20 deste século, o técnico passou do terceiro escalão do futebol nacional para o primeiro. Aí, não começou por baixo, mas numa equipa de primeira linha. Agora, chega ao Sporting, um dos “grandes” do futebol português. Tudo em três meses.

