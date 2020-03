Portugal defronta França, Suécia e Croácia na Liga das Nações

Quase nove meses depois de Portugal conquistar no Estádio do Dragão a primeira edição da competição, realizou-se nesta terça-feira em Amesterdão, nos Países Baixos, o sorteio da Liga das Nações 2020/21 e a selecção portuguesa ficou a saber que terá como rivais na fase de grupos da prova a França, a Suécia e a Croácia.

Ao contrário do que aconteceu na edição inaugural, em que os grupos eram constituídos por três selecções, desta vez a UEFA ampliou as três principais ligas de 12 para 16 países - quatro por grupo - e Portugal, que fazia parte do Pote 1 da Liga A, a par dos Países Baixos, da Suíça e da Inglaterra, e ficou emparelhada num grupo difícil, com franceses, suecos e croatas.

A competição terá início com uma jornada dupla entre 3 e 8 de Setembro deste ano, sendo que as quatro rondas seguintes serão repartidas por Outubro e Novembro.

As selecções vão defrontar-se em casa e fora. Os quatro vencedores da Liga A qualificam-se para a fase final da Liga das Nações, que será disputada em Junho do próximo ano. Tal como aconteceu em 2019 na fase final realizada no Porto e em Guimarães, a prova contará com meias-finais, jogo de atribuição do 3.º/4.º lugar e final.

Liga A

Grupo 1

Polónia

Bósnia

Itália

Países Baixos

Grupo 2

Islândia

Dinamarca

Bélgica

Inglaterra

Grupo 3

Croácia

Suécia

França

Portugal

Grupo 4

Alemanha

Ucrânia

Espanha

Suíça

Liga B

Grupo 1

Roménia

Irlanda do Norte

Noruega

Áustria

Grupo 2

Israel

Eslováquia

Escócia

República Checa

Grupo 3

Hungria

Turquia

Sérvia

Rússia

Grupo 4

Bulgária

República da Irlanda

Finlândia

País de Gales

Liga C

Grupo 1

Azerbaijão

Luxemburgo

Chipre

Montenegro

Grupo 2

Arménia

Estónia

Macedónia do Norte

Geórgia

Grupo 3

Moldávia

Eslovénia

Kosovo

Grécia

Grupo 4

Cazaquistão

Lituânia

Bielorrússia

Albânia

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Liga D

Grupo 1

Malta

Andorra

Letónia

Ilhas Faroé

Grupo 2

São Marino

Liechtenstein

Gibraltar