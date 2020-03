Erros e acertos no jogo em que o Benfica empatou

No jogo entre Benfica e Moreirense um dos casos mais interessantes, sob o ponto de vista da arbitragem e das alterações às leis de jogo que houve nesta época, prende-se com o ocorrido ao minuto 50, aquando da anulação do golo do Benfica, marcado por Rafa, por um toque com a mão na bola de Pizzi.

Embora haja algumas dúvidas, mesmo com as diversas repetições, se a bola tocou efectivamente na mão do jogador “encarnado”, a ideia que fica é que houve, de facto, esse toque. No que diz respeito à nova interpretação da lei, e de uma forma muito sumária e sem linguagem técnica, sempre que um jogador tocar a bola com a mão/braço mesmo que seja de forma involuntária, ou seja, “sem querer” e daí resultar um golo, seja directamente ou a posteriori, quer pelo próprio, ou por um seu colega de equipa, esse golo é invalidado e o jogo recomeça com um livre directo no local dessa mão.

Porque é importante aproveitar estes lances que vão ocorrendo para se fazer pedagogia sobre os mesmos, aqui fica o que diz a lei 12 (Faltas e Incorreções) na sua página 104 sobre o assunto: “Considera-se infracção se um jogador ganhar a posse/controlo da bola após esta ter tocado na sua mão/braço e em seguida, marcar um golo na baliza da equipa adversária, criar uma oportunidade de golo ou marcar um golo na baliza adversária directamente após o toque na mão/braço, inclusive se for acidental, incluindo o guarda-redes”.

Ao minuto 60, tivemos mais um caso na área do Moreirense, e esta foi uma situação impossível de detectar por parte do árbitro, sendo aquilo a que chamamos um caso de TV. Ora, sendo uma situação de intervenção do videoárbitro (VAR), posso entender que à luz do protocolo o VAR não tenha actuado por achar que não houve um erro claro e óbvio. E essa será sempre a alegação para situações como esta. Para mim, repito, com repetições, câmara lenta e imagens paradas, ficou claramente um penálti por assinalar a favor do Benfica. Na ocasião, Rosic, de forma imprudente, pisou Diego Sousa, fazendo com que, fruto dessa acção, o jogador tenha caído no chão.

Ao minuto 88, a equipa de arbitragem assinalou, bem, penálti por toque por trás no calcanhar de Alex Soares sobre Cervi, que ao ser mais rápido se antecipou ao seu adversário, acabando por acertar e derrubar o jogador benfiquista.

Boas decisões no Santa Clara-FC Porto

Do jogo Santa Clara-FC Porto, destaque para dois lances muito importantes no jogo e onde a decisão final do binómio árbitro/VAR foram, em ambas, correctas e assertivas.

Ao minuto 43, o árbitro mostra vermelho directo a Manafá por uma falta grosseira sobre Costinha. Para o árbitro, na posição em que se encontrava, e pela forma como o jogador portista entrou, pela velocidade do lance e até pela forma como o jogador insular caiu e se ficou a queixar, ficou a ideia de uma entrada directa de sola com os pitons no pé do seu adversário. Mas o VAR, muito bem, viu que na realidade o jogador portista entrou de sola mas acertou inicialmente com os pitons na bola, prensando a mesma contra o pé do seu adversário e só depois, é que o pé resvalou e acertou no peito do pé do jogador adversário. Não foi, portanto, uma falta grosseira, mas antes uma entrada negligente, ou seja, o jogador apenas actuou sem ter em conta o perigo ou as consequências do seu acto, razão pela qual o cartão vermelho inicial foi anulado, sendo, posteriormente, advertido.

Ao minuto 69, mais uma boa decisão. Penálti claro e inequívoco de Marco sobre Otávio. Os guarda-redes quando se “saem à bola” para a agarrar ou defender podem-no fazer saltando na vertical ou até mesmo para a frente e ter o joelho encolhido para sua própria protecção num eventual contacto. Mas não podem voar, para a frente, percorrendo o espaço num movimento horizontal e com o pé, ou perna esticada, ou joelho, derrubando os adversários. Neste caso concreto, o guardião do Santa Clara foi totalmente negligente na forma como abordou o lance e acabou por varrer o jogador portista, acertando-lhe em cheio com o joelho na cabeça e pondo até a integridade física do adversário em risco.

Ao minuto 71, um elemento técnico do Santa Clara foi expulso do banco, sendo-lhe exibido o respectivo cartão vermelho, provavelmente pelo uso de linguagem injuriosa, ofensiva ou grosseira. Esta acção insere-se também numa das alterações às leis de jogo desta época, segundo a qual os elementos oficias das equipas passam também a ser advertidos ou expulsos com a mostragem “física” do respectivo cartão (Lei 5, página 66).