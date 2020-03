Dupla irlandesa Yvonne Farrell-Shelley McNamara recebe o prémio Pritzker 2020

As arquitectas irlandesas Yvonne Farrell (n. 1951) e Shelley McNamara (n. 152), que comissariaram a Bienal de Veneza de 2018, são as vencedoras do Prémio Pritzker deste ano, anunciado esta terça-feira. As arquitectas, do autelier Grafton, sucedem ao japonês Arata Isozaki, distinguido no ano passado, numa história que conta em 2020 a 41.ª edição e que já inclui na lista dos premiados os portugueses Álvaro Siza (1992) e Eduardo Souto de Moura (2011).

O Pritzker, atribuído pela Hyatt Foundation e equiparado ao Nobel, teve este ano, como jurados, Stephen Breyer, Barry Bergdoll, Deborah Berke, André Corrêa do Lago, Kazuyo Sejima, Benedetta Tagliabue e Wang Shu, e ainda Martha Thorne como directora executiva.

Atribui um prémio pecuniário (100 mil dólares) e uma medalha de bronze, mas, sobretudo, garante a presença no panteão mundial da arquitectura. Lançado em 1979 e tendo como primeiro distinguido Philip Johnson (1906-2005), o norte-americano que foi um dos pais da arquitectura moderna, o prémio distinguiu já autores como Oscar Niemeyer, Frank Gehry, Renzo Piano, Rafael Moneo, Zaha Hadid, Peter Zumthor ou Paulo Mendes da Rocha.