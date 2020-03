Metade das praias do mundo em risco de desaparecer devido às alterações climáticas

As alterações climáticas e a subida do nível dos oceanos podem provocar o desaparecimento de metade das praias de areia no mundo até ao final do século, segundo um estudo divulgado esta segunda-feira na revista Nature Climate Change.

Mesmo que se reduza acentuadamente as emissões de gases com efeito de estufa, responsáveis pela subida da temperatura média global, mais de um terço dos litorais arenosos estão ameaçados, apontou-se no estudo.

Esta ameaça tem um impacto nas actividades turísticas, mas não só.

“Além do turismo, as praias de areia oferecem com frequência o primeiro mecanismo de protecção contra as tempestades e as inundações, pelo que sem elas os impactos dos acontecimentos climáticos extremos vão ser provavelmente mais fortes”, avisou Michalis Vousdoukas, que dirigiu o estudo e é investigador no Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. “Devemos preparar-nos”, insistiu.

As praias de areia ocupam mais de um terço dos litorais a nível mundial e situam-se, com frequência, nas regiões mais povoadas. Agora, estão sob ameaça devido à erosão resultante de construções novas, da subida do nível do mar e das tempestades, que colocam em perigo não só as infra-estruturas mas também a vida.

A Austrália poderá ser o país mais afectado, com cerca de 15 mil quilómetros de praias a desaparecerem nos próximos 80 anos, mais do que o Canadá, o Chile e os EUA. Outros países ameaçados são o México, a China, a Rússia, a Argentina, a Índia e o Brasil.