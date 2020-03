Turmas que concentram os alunos que chumbam? Ministério passa a medir as assimetrias em cada escola

O Ministério da Educação vai disponibilizar às escolas uma série de novos dados que lhes permitem "detectar assimetrias de resultados entre turmas” e compará-las com as escolas do resto do país. Segundo o secretário de Estado Adjunto e da Educação João Costa o objectivo é evidenciar se convivem na mesma escola turmas com perfis muito diferentes — por exemplo, turmas de um determinado ano que concentram muitos alunos com historial de chumbos enquanto noutras, no mesmo estabelecimento de ensino, no mesmo ano, há essencialmente alunos sem retenções.

