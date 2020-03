Polícia Judiciária terá recolhido indícios de corrupção contra o Benfica

A Polícia Judiciária recolheu indícios de corrupção contra o Benfica naquele que ficou conhecido como o “caso dos Vouchers”. A notícia foi avançada pela TVI este domingo. A estação de televisão avança que foi feito um levantamento da facturação do Museu da Cerveja, espaço comercial onde as equipas de arbitragem, delegados e observadores tinham jantares oferecidos pelo Benfica, e que os registos mostravam jantares que ascendiam aos 600€, valor superior aos 35 euros por pessoa declarado pelas “águias”.

O caso foi tornado público pelo ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Durante o programa Prolongamento, na TVI24, o então dirigente “leonino” avançou que recebeu de fonte anónima uma denúncia com alegadas ofertas do Benfica feitas a equipas de arbitragem, observadores e delegados no final dos jogos no Estádio da Luz. Numa caixa de homenagem a Eusébio — que continha a camisola do “Pantera Negra” —, estava também um voucher que oferecia uma visita ao museu Cosme Damião e jantares no Museu da Cerveja.

“É entregue pelo Benfica, quer na Luz quer no Seixal, aos quatro árbitros, dois delegados e ao observador esta prenda, que dá 28 jantares por jogo, jantar esse que pode custar entre 500 e 600 euros — pode ser acompanhado de água ou champanhe e é à la carte. Estamos a falar de 40 jantares por época, só em jantares dá 140 mil euros. Isto sem falar nas camisolas e nas caixas. Tudo somado deve andar à volta de um quarto de milhão (250 mil euros)”, revelou Bruno de Carvalho.

No âmbito desportivo, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Liga e a UEFA consideraram que estas ofertas estavam dentro do limite legal para presentes de cortesia, arquivando os processos disciplinares em 2016. A TVI revela agora que, no âmbito da Justiça, as investigações prosseguiram, com o Ministério Público a analisar a época desportiva 2013-14, a primeira na sequência de quatro títulos consecutivos conquistados pelas “águias”. Após as revelações feitas por Bruno de Carvalho, as “águias” deixaram de oferecer o “kit Eusébio”, como ficou conhecido, após os jogos.

Informações recolhidas pelo PÚBLICO junto do Ministério Público permitiram apurar que este processo está ser investigado em conjunto com o “caso dos emails”, que investiga uma alegada rede de influência “encarnada” junto das entidades desportivas, e o caso “Mala Ciao”, onde está em causa a compra de passes de jogadores como contrapartida para estes perderem determinados jogos. Estas três investigações foram agregadas num único megaprocesso onde decorrem as investigações sob segredo de justiça.

Luís Bernardo: “Quem quer corromper faz as coisas às escondidas”

O Benfica reagiu ainda na noite de domingo à reportagem exibida na TVI. Luís Bernardo, director de comunicação das “águias”, entrou em directo na CMTV para esclarecer alguns factos relacionados com a entrega dos vouchers na Luz.

“Os kits foram oferecidos a todos os árbitros e delegados, em todos os jogos, independentemente dos resultados e à frente de toda a gente. Na presença dos delegados e inclusive de um agente da autoridade. Isto foi valorizado pelo Conselho de Disciplina e pela própria UEFA, porque quem quer corromper faz as coisas às escondidas e de forma selectiva. A questão que se coloca é como se corrompe alguém depois de um jogo que se perdeu ou em que já se sabe que o delegado vai relatar factos que prejudicam o clube. Não teria qualquer lógica”, afirmou Luís Bernardo.

Questionado sobre os valores dos jantares — que chegariam aos 600€ —, Luís Bernardo garantiu não possuir elementos que pudessem confirmar esses números. Admitiu, porém, ter existido um caso de um observador que terá “abusado um pouco” e que chegaria, posteriormente, a trabalhar no rival Sporting: “Isto para dizer que, se existir alguma dúvida, haverá oportunidade de apresentar justificações”.

Quanto ao processo, Luís Bernardo garantiu que o Benfica ainda não foi notificado pelo Ministério Público (MP) quanto a estas revelações.