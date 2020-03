Coronavírus: há um caso confirmado em Portugal, segundo aguarda validação

A ministra e a directora-geral da Saúde confirmaram esta segunda-feira que há um caso confirmado de coronavírus em Portugal. Há um segundo caso que aguarda validação. Segundo a directora-geral da Saúde, este segundo caso tem alta probabilidade de ser confirmado nas análises em curso.

O caso confirmado é o de um médico de 60 anos regressado do Norte de Itália (um homem, médico). Sentiu os primeiros sintomas a 29 de Fevereiro. Está no Hospital de Santo António, no Porto.

O outro, que aguarda confirmação, é de um homem de 33 anos regressado de Valência, em Espanha, explicaram as responsáveis, em conferência de imprensa. Sentiu os primeiros sintomas a 26 de Fevereiro. Está sob análise no Hospital de São João, no Porto.

O estado de saúde de ambos é estável.

Os dois casos foram identificados no domingo.

Os contactos próximos vão ser colocados em vigilância. As autoridades estão a trabalhar na identificação destes contactos, um trabalho que será feito de forma proporcional ao risco.

“Estamos em fase de contenção e vamos continuar. Teremos quase de certeza dois casos confirmados. Não aumenta o nível de prevenção neste momento, mas gera uma segunda linha muito importante, que é de detecção de contactos directos”, diz a ministra da Saúde.

“A palavra do momento é tranquilidade”, disse Marta Temido, que reiterou que “as autoridades de saúde já estão a fazer contactos com os contactos dos doentes”.

“Neste momento, aquilo que é a recomendação geral para as pessoas que venham de uma área afectada onde possam ter tido contacto com doentes é fazerem vigilância activa e contactar a linha SNS 24 no sentido de terem aconselhamento do que devem fazer. Será um trabalho caso a caso. E do aconselhamento poderão ser definidas outras medidas”, disse a directora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Dois casos no estrangeiro

O novo coronavírus já tinha sido detectado em dois cidadãos portugueses no estrangeiro. O primeiro caso foi confirmado a bordo do navio Diamond Princess em Adriano Maranhão, cidadão que transferido na terça-feira para o Fujita University Health Hospital, um hospital japonês recém-construído e cuja inauguração estava prevista para Abril. Adriano Maranhão teve alta hospitalar este fim-de-semana.

Esta quinta-feira, Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, revelou existir um segundo caso de um português no estrangeiro infectado com o novo coronavírus, cidadão que não quer ser identificado e pediu que a “sua situação seja mantida privada”.

A autoridade de saúde portuguesa já tinha deixado o aviso que, tendo em conta a situação epidemiológica mundial, era necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária activa. Neste momento, e de acordo com a informação actual da DGS, o risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderado a elevado.

A ministra da Saúde, Marta Temido, assegurou que Portugal está preparado a cenário igual ao de Itália, o país mais afectado pelo novo coronavírus na Europa. “Neste momento, estamos numa fase que se designa de contenção alargada: estamos preparados para um cenário igual ao que está a acontecer em Itália. O que, de acordo com uma previsão de risco normal, é provável que aconteça”, afirmou Marta Temido.

O primeiro caso suspeito em Portugal foi detectado a 25 de Janeiro num cidadão regressado de Wuhan, cidade chinesa que foi o epicentro do vírus. Apenas algumas horas depois foi avançado que esta primeira suspeita não se confirmava.

Ao longo das últimas semanas, vários países europeus confirmaram os seus primeiros casos de coronavírus, entre eles a Espanha, França, Reino Unido, Itália, Dinamarca, Estónia, Noruega, Áustria, Croácia, Suíça e Grécia.

A epidemia do novo coronavírus (Covid-19), que teve origem na China, já infectou 89.668 em todos os continentes, das quais morreram 3046, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.