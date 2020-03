Líder do CDS passou a defender solução Montijo, decidida por Pires de Lima

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, assumiu este fim-de-semana que “tudo fará” para apoiar a solução do aeroporto no Montijo, depois de ter sustentado a opção de Alverca na sua moção de candidatura à liderança do partido. A posição vai ao encontro do que é defendido pelo antigo ministro do CDS, António Pires de Lima, uma das figuras que estavam ao lado de João Almeida na recente disputa interna, tendo protagonizado um dos momentos mais quentes do congresso.

Continuar a ler