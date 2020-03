Março, marçagão, manhã de Inverno, tarde de Verão. Março, marçagão, o mês em que todas as fotografias nos podem piscar o olho. Se apontas a tua câmara para todo o lado, continua assim; se és mais tímido nos disparos, deixa-te de acanhamentos. Desta vez, o desafio é para tudo e todos: fotografa o que quiseres, quando quiseres, e publica no Instagram com a etiqueta #p3top. Vamos destacar regularmente as imagens de que mais gostamos aqui e na nossa conta.