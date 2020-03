“Construam-me, porra!”

Foi o que escreveu um patrício meu numa parede a propósito da então futura barragem de Alqueva, num dos períodos em que as obras estiveram paradas e nada avançava. O mesmo parece agora acontecer com o famigerado Aeroporto do Montijo.

(…) A exigência do voto positivo de todos os municípios da região é uma obrigação legal, o que, para já, impede a localização no Montijo. As câmaras do PCP, Moita e Seixal, votam contra.

Para infra-estruturas de claro interesse nacional, a exigência de unanimidade autárquica não faz qualquer sentido. Não é aceitável que uma força política com pouco mais de 6% de votos nas últimas legislativas ponha em causa uma obra que poderá afectar a esmagadora maioria da população. É como se a Barragem de Alqueva não pudesse ter sido construída por a Câmara de Barrancos se ter oposto! Concordo, pois, com a opção do Governo de propor a adaptação da lei às necessidades nacionais. E o mais rápido possível!

Hélder Pancadas, Sobreda

Corridas ilegais

O que com frequência se passa com as corridas clandestinas de motos e automóveis, com mortes à mistura, são práticas clandestinas demonstrativas da falta de civismo que por aí grassa e, pior ainda, da falta de actuação, a tempo, das competentes autoridades directas, além do “desinteresse” dos correspondentes membros do Governo. Após a tragédia “evitável”, vem normalmente à TV um ministro/a penitenciar-se do sucedido, com ar compungido, conforme convém. Os últimos acontecimentos que resultaram em três mortes seguidos das cenas pouco dignas, aquando dos funerais, são prova provada que tem que se pôr cobro a tais desmandos, com mão pesada. Já em 1975 chamava a atenção para o que se passava.

Carlos Leal, Lisboa

O adeus é meu, não é do Estado

Mais importante que sobreviver é viver uma vida de qualidade, e quando esta é posta em causa o indivíduo deve ter o alvedrio de decidir se quer ou não morrer, mesmo que isso viole os caprichos dos que são alheios à situação.

Pensar na eutanásia apenas como uma forma de morte demonstra uma interpretação demasiado simplista daquilo que todo o processo envolve. Se as pessoas não tiverem o poder de renunciar a um direito, não o poderão chamar mais assim e deverão nomeá-lo de dever. É inaceitável quebrar o direito humano da liberdade e condenar uma pessoa a ter um fim de vida que não quer.

A lei que de todas estas futuras etapas parlamentares advier carece de um reforço do investimento nas mais diferentes vertentes dos cuidados médicos, para evitar que se recorra, levianamente, à eutanásia que deverá ser a última hipótese equacionada, e terá de ser apoiada na discussão ética, fornecendo um terreno mais firme para resistir a assassinatos injustificáveis. Viver é, afinal de contas, um direito de cada um ou uma imposição do Estado?

Leandro Matias, Pataias