Bernie em Boston

Boston, Massachusetts, EUA. — O comício fora convocado com um par de dias de antecedência e, à hora marcada, já o primeiro parque público da história deste país, o Boston Common, tinha mais de dez mil pessoas sob um frio de zero graus celsius, à espera de ouvir Bernie Sanders falar. Tudo é muito diferente da prática de eventos políticos em Portugal, desde o horário ao tempo de duração: ao meio-dia era suposto a função começar, e começou a horas, e à uma da tarde já estava tudo despachado. A prioridade nestes dias é mobilizar as pessoas para irem falar com outras pessoas, nos seus bairros e cidades, e tê-las a ouvir falar o candidato é um meio subordinado a esse fim, mais do que um fim em si mesmo.

