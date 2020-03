Guiné-Bissau vítima da “ambiguidade da comunidade internacional”

A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) condenou de forma veemente, esta segunda-feira, em comunicado, as alterações à ordem constitucional na Guiné-Bissau, levadas a cabo pelo candidato presidencial Umaro Sissoco Embaló e exigiu que se ponham termo às “acções tomadas, sinónimos de anarquia”, ao mesmo tempo, que se mostrava preocupada com a “interferência” dos militares guineenses na “esfera política”.

“A comissão da CEDEAO condena firmemente essas vias de facto e outras acções que são contrárias aos valores e princípios democráticos partilhados no seio do espaço comunitário da CEDEAO”, refere o comunicado, explicando que “essas acções atentam contra a ordem constitucional estabelecida e expõem todos seus actores a sanções”.

Num dia em que o Supremo Tribunal denunciou, em comunicado, a ocupação por militares das instalações da mais alta instância jurídica do país e do Tribunal Regional de Bissau, e o primeiro-ministro, Aristides Gomes, mostrou nas redes sociais imagens de Nuno Nabiam (que Umaro Sissoco Embaló, o autoproclamado presidente, nomeou para chefiar o governo) dentro do seu gabinete (onde os militares o impediram de entrar), a CEDEAO foi assertiva na sua apreciação dos acontecimentos.

“A CEDEAO não pode reconhecer órgãos criados e instalados à margem do quadro constitucional e legal regularmente previsto pelas leis guineenses”, refere o documento, num claro contraste com a brandura do comunicado emitido no sábado.

Para o académico guineense Carlos Lopes, antigo conselheiro político de Kofi Annan quando foi secretário-geral das Nações Unidas, se a situação na Guiné-Bissau está como está a culpa também é da comunidade internacional e da sua incapacidade para ser clara: “Uma boa parte do que aconteceu foi resultado de o comunicado anterior ter sido muito ambíguo”.

"Teia de contradições"

Em declarações ao PÚBLICO, o também actual representante da União Africana (UA) na União Europeia, fala numa “teia de contradições” em que a CEDEAO se deixou cair. A organização “tem uma força de intervenção na Guiné-Bissau com o objectivo principal de proteger os dirigentes e as instituições” guineenses, “a partir do momento em que essa força não intervém numa situação como a que estamos a observar, só se pode interpretar por haver demasiada ambiguidade e a cadeia de comando da CEDEAO ter ficado perturbada por essa ambiguidade”.

Para Carlos Lopes, o comunicado desta segunda-feira é uma tentativa de emendar a mão: “Não sei se estão a repor a ordem, mas estão a tentar repor a credibilidade.

A intervenção dos militares no processo guineense terá obrigado a comunidade internacional a pronunciar-se de maneira clara, afirma o economista, profundo conhecedor dos meandros da diplomacia internacional, especialmente africana, onde chegou a ser secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para África.

“Essa é uma linha vermelha e uma espécie de alarme” que obrigou a comunidade internacional “a ter de se posicionar de forma não ambígua, porque estamos na presença de ocupação militar de instituições do Estado, provocações e atentados à integridade física das pessoas, supressão dos meios de comunicação social públicos”.

Por mais que Umaro Sissoco Embaló e os seus apoiantes se aprontem a negar que estejamos perante um golpe de Estado – no domingo, o diplomata Hélder Vaz, mandatado para falar em nome do autoproclamado Presidente, sublinhava que se tratava apenas de “uma reacção por parte do Parlamento” para travar uma subversão “completamente ilegal” da verdade eleitoral –, na realidade, como explica Carlos Lopes, é que as suas acções “são características de um golpe de Estado, sobre as quais a comunidade internacional não pode falar de forma ambígua”.

Daí que a CEDEAO seja peremptória no comunicado desta segunda-feira: “A comissão da CEDEAO condena firmemente essas vias de facto e outras acções que são contrárias aos valores e princípios democráticos partilhados no seio do espaço comunitário”. E, ao mesmo tempo que ameaça os seus autores com sanções, salienta que irá conversar com a UA, a ONU, a CPLP e a UEMOA (União Económica e Monetária do Oeste Africano) para evitar “o apoio a processos não legais que atentem contra a estabilidade e a paz no país e na região”.

Mas não será demasiado tarde? Como lembra Carlos Lopes, o contingente militar da Ecomib (a força de interposição que a CEDEAO tem na Guiné-Bissau desde 2012) é uma força dissuasora, não possuindo, em princípio, capacidade ofensiva, e “a partir do momento em que se perde a capacidade dissuasora, recuperá-la só com credibilidade”. Ou seja, é mais fácil impedir os militares guineenses de ocupar as instituições públicas do que desaloja-los das instalações ocupadas.

Chegados aqui, surgem vários cenários, diz o economista. O que “a CEDEAO prefere e que está implicitamente a recomendar” é o da negociação, “um diálogo entre as várias instituições responsáveis pelo processo eleitoral para poder abreviar o contencioso e chegar a uma conclusão”. No entanto, o académico não acredita que esta seja uma solução para durar: “Se ela prevalecer será sempre um estender da crise que acabará por espoletar de outra forma”. Porque havendo recontagem dos votos, uma parte dos guineenses sentir-se-á lesada, se não houver, a outra parte considerará o mesmo.

Além disso, “podíamos pensar em alguma forma de diálogo até ao momento em que as forças armadas se posicionaram a favor de um dos lados e da forma como o fizeram, isso alterou as possibilidades de diálogo”, explica. O uso das armas travou o entendimento pela via do diálogo.

Resta à comunidade internacional encontrar a quadratura do círculo para desfazer “o imbróglio político e jurídico” em que a Guiné-Bissau se deixou cair, por culpa do seu “comportamento ambíguo”. Será preciso “encontrar alguma inovação na forma como se protege a soberania do tribunal”.

O Supremo Tribunal “ainda não se pronunciou”, explica Carlos Lopes, “porque está à espera que alguém intervenha para criar as condições políticas” para que os juízes possam fazer o seu trabalho: “Se há ameaças à integridade física, se o tribunal superior está neste momento ocupado por tropas, não há condições para o tribunal funcionar”.