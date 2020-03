Desistências no centro dão novo fôlego a Biden e atrasam Sanders

Se os eleitores do Partido Democrata norte-americano escolhessem o seu candidato à Casa Branca num único dia, como acontece nas votações em Portugal, talvez não ficassem mal representados com o vencedor das 16 eleições que acontecem esta terça-feira um pouco por todo o país. Por alguma razão lhe chamam “super-terça-feira”: da Califórnia ao Texas e do Alabama ao Massachusetts, a América real, a dos brancos e dos negros, dos millenials e dos boomers, dos moderados e dos progressistas, faz a sua estreia nas eleições primárias, após um arranque pouco diversificado.

É verdade que os estados do Nevada e da Carolina do Sul já serviram para expor os candidatos a um eleitorado mais representativo da população dos Estados Unidos, mas isso só serviu para equilibrar a diferença em relação ao Iowa e ao New Hampshire — os dois primeiros a irem a votos e onde a população branca ultrapassa os 90%.

É por isso que a corrida no Partido Democrata tem esta terça-feira o seu momento “antes e depois”. Antes, foram moldados os quatro ou cinco candidatos que chegariam a esta “super-terça-feira” com esperanças de se manterem em jogo até ao fim; depois, vão ficar apenas dois, ou três, com o sonho de chegarem a Novembro como adversários de Donald Trump nas eleições presidenciais.

Reviravolta

Até sábado passado, poucos ainda apostavam no antigo vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden para chegar a esta “super-terça-feira” em posição de assustar Bernie Sanders. O senador do Vermont, favorito na ala progressista do Partido Democrata, foi o mais votado no Iowa, venceu em New Hampshire e no Nevada e chegou às primárias da Carolina do Sul, no sábado, com uma tarefa não muito difícil: terminar em 2.º lugar, perto de Joe Biden, e confirmar o seu favoritismo na maratona de eleições desta terça-feira.

Mas os últimos três dias deram um novo fôlego a Joe Biden, primeiro com uma vitória na Carolina do Sul com quase 30 pontos de vantagem sobre Bernie Sanders, e depois com três desistências entre os seus adversários do centro no Partido Democrata: Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Tom Steyer (este sem grande expressão eleitoral).

Aumentar

Klobuchar, uma senadora do estado do Minnesota que tinha como melhor resultado um surpreendente 3.º lugar em New Hampshire, estará prestes a declarar o seu apoio a Biden, avançou a Associated Press. E Buttigieg, o antigo presidente da câmara de South Bend, no Indiana, que chegou a ser visto como a grande surpresa das primárias, telefonou ao antigo vice-presidente norte-americano no domingo à noite, após o anúncio da sua desistência — também ele se preparava para declarar o apoio a Joe Biden, com um discurso de despedida marcado pela repetição da mensagem dos candidatos do centro, que consideram necessário travar a nomeação de Bernie Sanders por verem nele um alvo fácil para Donald Trump nas eleições de Novembro.

Mesmo que os apoiantes de Buttigieg e Klobuchar se dividam por todos os candidatos que continuam na corrida com hipóteses de vencer (Sanders, Biden, Bloomberg e Warren), e não se concentrem apenas na candidatura do antigo Presidente norte-americano, as hipóteses de Bernie Sanders terminar a “suer-terça-feira” como claro favorito podem cair a pique em relação ao que se pensava há poucos dias — e isso pode ser suficiente para que os outros candidatos se mantenham na corrida com força para chegarem ao fim.

Ninguém ganha tudo

Isto acontece porque o Partido Democrata não tem uma única votação no sistema winner takes all, em que o vencedor recolhe todos os delegados que estão em jogo. Como a distribuição de delegados é feita de forma proporcional, e é preciso ter pelo menos 15% dos votos para se receber um delegado que seja, as desistências de Buttigieg, Klobuchar e Steyer podem levar os seus apoiantes a ajudarem Joe Biden, Elizabeth Warren ou Michael Bloomberg a atingirem esse patamar mínimo em estados onde as sondagens não eram tão risonhas na semana passada.

E, se isso acontecer, as consequências são enormes: na Califórnia, por exemplo, onde Sanders lidera algumas sondagens com mais de 30% e nenhum dos seus adversários chegava aos 15%, o candidato progressista pode terminar com várias dezenas de delegados a menos do que se pensava, mesmo que vença com mais do que 30% — se Biden, Warren e Bloomberg chegarem aos 15% com as desistências de Buttigieg e Klobuchar, todos eles terão direito a dezenas de delegados num estado que oferece um total de 415.

“O mais seguro, agora, é olhar para a nomeação como uma questão imprevisível entre Sanders e Biden”, disse, no Twitter, o director do site de estatísticas FiveThirtyEight, Nate Silver, minutos depois de a senadora Amy Klobuchar ter anunciado a sua desistência.

A generalidade dos analistas considera que Biden é um candidato mais forte do que Bloomberg, apesar dos milhões do magnata dos media, porque provou na Carolina do Sul que é muito popular entre o eleitorado afro-americano — e ainda mais se essa popularidade se estender aos estados do Sul que vão a votos esta terça-feira.

Ao contrário do que é habitual, a actual divisão entre progressistas e moderados no Partido Democrata pode levar, pela primeira vez em 68 anos, a que o partido só escolha o seu nomeado na convenção nacional, marcada este ano para Junho, na cidade de Milwaukee, no estado do Minnesota.

É esse o cenário mais provável neste momento, já que o possível reforço de votos em Joe Biden e Michael Bloomberg, já nesta terça-feira, pode impedir Bernie Sanders de ganhar uma vantagem tal no número de delegados que a vitória ficaria a uma curta distância. Assim, e mesmo que o senador do Vermont seja o grande vencedor da “super-terça-feira”, é quase certo que as primárias não vão ficar definidas nas próximas semanas.