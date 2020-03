Amy Klobuchar desiste da corrida à presidência e vai apoiar Biden

A democrata Amy Klobuchar vai desistir da candidatura à nomeação do partido para a corrida à presidência dos Estados Unidos, segundo avançam vários media norte-americanos, citando fontes da campanha.

Klobuchar deverá apoiar Joe Biden, que viu a sua campanha ganhar novo ímpeto com a vitória nas primárias na Carolina do Sul. O anúncio deverá ser feito esta segunda-feira à noite num comício em Dallas, Texas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A senadora do estado do Minnesota desiste na véspera da “Super Terça-feira”, dia em que 14 estados e a Samoa Americana realizam primárias e mais de um terço dos delegados à convenção democrata são escolhidos (1357 no total) – entre eles, o Minnesota.

A advogada de 59 anos foi a primeira mulher a ser eleita senadora pelo Minnesota. Apresentou-se na campanha como uma voz moderada e conseguiu ficar em terceiro lugar no New Hampshire, mas teve resultados menos bons no Iowa, Nevada e Carolina do Sul.

É a terceira desistência desde as primárias da Carolina do Sul, no sábado, e todas de candidatos considerado moderados: Tom Steyer anunciou a desistência logo no sábado à noite e no domingo foi a vez de Pete Buttigieg, ex-autarca de South Bend, Indiana.