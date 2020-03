Loures passa a ter refeições vegetarianas e pratos quentes em todas as escolas

Todas as escolas do pré-escolar e do 1º ciclo do concelho de Loures, no distrito de Lisboa, vão dispor a partir do próximo ano lectivo de refeições quentes e de opção vegetariana, anunciou, na sexta-feira, o município.

A medida decorre do novo contrato de refeições escolares que a Câmara de Loures pretende aplicar a partir do dia 1 de Setembro e representa um investimento municipal anual de cerca de 3,9 milhões de euros.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), sublinhou que esta melhoria vai “acabar com o transporte de refeições a frio”. "Até aqui algumas escolas não tinham refeições quentes. A comida chegava fria e era requentada. Este método, apesar de ser sanitariamente correcto, diminui a qualidade e o sabor dos alimentos”, justificou.

Além do mais, o autarca indicou que desta maneira serão introduzidos "novos alimentos e uma maior variedade de ementas”.

“Numas escolas iremos garantir confecção local e noutras que a comida chegará quente, uma vez que serão transportadas de escolas próximas”, explicou.

Relativamente às refeições vegetarianas, Bernardino Soares referiu que uma vez por mês será opção única naqueles estabelecimentos de ensino. O novo contrato de refeições escolares prevê igualmente a introdução do pequeno-almoço.

Outras mudanças previstas no novo contrato dizem respeito à “criação de mais instrumentos de fiscalização e aplicação de penalizações por incumprimento” e ainda a contratação de mais 12 trabalhadores.

O município de Loures prevê que passem a ser confeccionadas diariamente 7500 refeições.