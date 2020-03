Há uma musa de António Nobre que de tempos a tempos fica sem perna

No final da década de 1980 um telefonema misterioso chega a um dos gabinetes da Câmara de Matosinhos. Alguém que não se identifica diz a quem atendeu a chamada para se dirigir à rampa de acesso ao edifício recentemente inaugurado - em 1987 os Paços do Concelho tinham-se mudado da Rua Brito Capelo para perto do Parque Basílio Teles. Antes de desligar abruptamente, o autor da chamada enigmática informa que dentro de um saco de plástico estaria uma peça de interesse para a autarquia.

