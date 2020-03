Há um bebé a caminho do número 10 de Downing Street

Poucos dias depois de ter chegado, por fim, a acordo para o divórcio de Marina Wheeler, de quem tem quatro filhos, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que vai voltar a ser pai — este será o seu sexto filho (o primogénito é do seu primeiro casamento, com Allegra Mostyn-Owen), ainda que a linha de descendência possa ser maior, uma vez que o governante, de 55 anos, sempre se recusou a dizer quantos filhos tem.

O comunicado de Johnson e de Carrie Symonds especifica que o casal “está à espera de um bebé para o início do Verão”. Na mesma nota, citada pela Reuters, lê-se que “o primeiro-ministro e Miss Symonds estão muito felizes de anunciar o seu noivado”.

Logo após as eleições, que deram ao Partido Conservador uma maioria absoluta, Johnson mudou-se para o número 10 da Downing Street com a sua companheira Carrie Symonds, não obstante o facto de o divórcio da sua segunda mulher, Marina Wheeler, com quem esteve casado durante 25 anos, não estar concluído. Agora, a confirmar-se a boda, Johnson tornar-se-á o primeiro em 250 anos a casar-se enquanto ocupa o gabinete de primeiro-ministro — o último foi Augustus Henry FitzRoy, terceiro duque de Grafton, que cumpriu funções entre 1768 e 1770.

Foto DR/The Sun

Symonds, de 31 anos, mantém uma postura discreta nas redes sociais e a sua conta de Instagram é privada. E foi por esta, conta a Reuters, que revelou a boa-nova aos amigos. “Normalmente, eu não publicaria este tipo de coisa aqui, mas queria que os meus amigos soubessem por mim”, escreve a relações públicas e consultora da Oceana, uma associação de protecção da vida marinha. “Muitos de vós já sabem, mas, para os meus amigos que ainda não sabem, [eu e Boris, na imagem partilhada pelo tablóide The Sun] ficámos noivos no final do ano passado... e temos um bebé previsto para nascer no início do Verão”, anunciou, concluindo: “Sinto-me incrivelmente abençoada.”

Boris, o irreverente?

O líder dos conservadores tornou-se o primeiro governante em muito tempo a levar para a morada oficial uma mulher com quem não estava casado, facto que não passou despercebido num país dado a tradições.

Foto REUTERS/DYLAN MARTINEZ

Mas esse não foi o único comportamento de Boris Johnson que desafiou convenções. Ainda em período eleitoral, algumas decisões vieram abalar os hábitos instituídos. O maior exemplo foi a opção de arranjar um cão, um Jack Russell chamado Dilyn, que levou consigo para a morada do primeiro-ministro após a vitória eleitoral. Nada de especial, não tivesse já a residência uma mascote permanente... e felina.

Desde o século XVI, a morada de Downing Street é conhecida por ter um gato residente, cuja principal missão passa por manter a casa livre dos ratos. Já o cargo oficial, de Chief Mouser to the Cabinet Office (Chefe Caçador de Gatos do Gabinete, numa tradução livre), é mais recente. O actual Chief Mouser chama-se Larry e tem 13 anos, tendo já partilhado funções com David Cameron e Theresa May, antes da chegada de Boris Johnson.

Do they make ear plugs for cats? https://t.co/lJuo8xrMIH — Larry the Cat (@Number10cat) February 29, 2020

E Larry já se manifestou sobre as notícias — ou pelo menos uma conta do Twitter não oficial em seu nome, que reúne mais de 350 mil seguidores: “Fabricam-se protectores de ouvidos para gatos?”, pergunta numa alusão ao pós-nascimento do bebé e às noites mal dormidas que se avizinham.