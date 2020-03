TAP com voos directos Porto - Sal no Verão

A TAP já está a vender bilhetes para a nova rota que vai deixar o Porto mais perto de Cabo Verde. A partir do Verão, há um voo semanal entre o aeroporto Sá Carneiro e a ilha do Sal.

Segundo adianta a empresa, os voos terão partida do Porto aos sábados (22h25, chegada às 00h55) e regresso aos domingos (com saída do Sal à 1h45, chegada às 7h55).

No site da TAP é anunciado como preço promocional o valor de 183 euros para a ligação Porto – Sal, “com todas as taxas”. Em algumas pesquisas efectuadas pouco antes da publicação desta notícia, porém, o valor mais habitual encontrado é de cerca de 560 euros para uma ida-e-volta.

A rota Porto - Sal é uma das novidades da temporada de Verão da TAP, a que se juntam outras já anunciadas, de e para Lisboa. Caso de Santiago de Compostela, que estreia a 5 de Junho (está à venda no site “desde 58 euros” por trajecto) e terá 14 voos semanais.

Também de e para Lisboa, estão confirmados os destinos Maceió – a partir de 12 de Junho, com três voos semanais e “desde 250 euros"(ida) ou Montreal (158 euros, ida) a partir de 23 de Maio.

Todas as rotas estão disponíveis para reservas no site da TAP.