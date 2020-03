Omã e Irão, 40 dias e 40 noites

Médio Oriente, Agosto de 2019. Durante 40 dias – e 40 noites – Isabel Nolasco percorreu o Irão e Omã. Queria "captar espíritos do lugar, protocolos que nos diferenciam e aproximam". Apanhou a celebração do Eid al-Adh, em Omã, e do Muharram no Irão, testemunhou a emoção em cada rua, documentou hábitos e costumes, viveu o dia a dia. "E no universo das diferenças, um oceano de semelhanças. Em cada clique um ritual de semelhanças num deserto de ignorância que aprendi a distinguir", escreve a autora de Latitudes da Semelhança (livro pela Poética Edições e exposição de 50 fotografias patente até 8 de Março na Quinta dos Caniços, em Tires) licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e que exerceu a actividade durante mais de 30 anos como jurista e gestora no Grupo Portugal Telecom e consultora na ONU e no Parlamento Nacional de Timor Leste. "Foi um trabalho simultaneamente fascinante e difícil. Porque penetrei na intimidade e nos rituais privados de um povo", explica Isabel no prefácio de um livro que conta com depoimentos de 32 convidados. A fotógrafa procurou "destacar as semelhanças mais do que as diferenças, mostrar as latitudes da semelhança, demonstrar que somos mais iguais do que diferentes, nos nossos sonhos, no seio da família, no trabalho, no labirinto dos afectos, nos sorrisos cúmplices e nas lágrimas partilhadas".