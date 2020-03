PIB italiano com crescimento mais baixo desde 2014

O Produto Interno Bruto (PIB) italiano subiu 0,3% em 2019, o pior resultado desde 2014, quando a economia do país ficou estagnada, com a dívida a alcançar os 134,8%, divulgou hoje o instituto nacional de estatística de Itália (Istat).

De acordo com o organismo italiano, este dado revê em alta de 0,1 pontos percentuais o valor preliminar avançado em Janeiro. O Governo italiano tinha estimado para 2019 um crescimento de 0,1% e um défice de 2,2% do PIB, prevendo que a dívida alcançasse os 135,7% do PIB.

Apesar de os dados serem melhores do que as previsões do executivo, o instituto alerta para uma “desaceleração acentuada” em comparação com o crescimento de 0,8% registado no país em 2018.

O défice foi de 1,6%, inferior aos 2,2% de 2018 e o melhor valor desde 2007, altura em que alcançou os 1,3%.

No que diz respeito à divida pública, esta manteve-se em 134,8% do PIB, acima do limite de 60% fixado no Pacto de Estabilidade. Itália permanece nos seus máximos históricos no que diz respeito à dívida pública.

Para 2020, o Governo prevê que o novo coronavírus afecte a economia de Itália, o país da Europa actualmente mais atingido pela doença, que, segundo o último balanço oficial, provocou mais de 1600 contágios, entre os quais 34 mortos. As regiões mais afectadas são as do Norte do país.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, já avisou que o impacto económico “pode ser muito importante” e os especialistas alertam para que o país pode entrar em recessão no primeiro trimestre do ano, depois de registar uma contracção de 0,3% no último trimestre de 2019.