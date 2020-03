Covid-19 reduz previsões de crescimento da OCDE para 2020

Nenhuma delas é a pior previsão possível, sublinhou hoje Laurence Boone, economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), mas variam entre a “melhor” – se o novo coronavírus SARS-CoV-2 (na origem da doença Covid-19)​ ficar essencialmente contido à China e aos focos já conhecidos – ou a mais grave, se se estender de forma mais global.

Na hipótese de “melhor cenário”, terminada no “início da semana passada”, explicou esta manhã Laurence Boone em conferência de imprensa, o crescimento económico global leva um corte de 0,5% (ou 200 mil milhões de dólares) para 2,4% (face a 2,9% em 2019). Neste quadro previsional, o crescimento será de 3,3% em 2021, disse a economista-chefe da OCDE, estimando a organização que, nesta visão, todo os impactos comecem gradualmente a diluir-se no início do próximo ano.

Um cenário que corta o crescimento económico mundial em 0,5% implica uma quebra de 4% da procura interna na China e Hong Kong no primeiro trimestre deste ano, a que se juntam mais 2% no segundo trimestre. E, globalmente, uma quebra de 10% nos mercados e nas matérias –primas não alimentares no primeiro semestre de 2020, explica a OCDE.

Nesta leitura, o crescimento da zona euro será de 0,8%, mantendo-se de 1,2% em 2021. As previsões da OCDE ficam piores França (cresce 0,9% em 2020 quando a anterior estimativa era de 1,3% em 2020) e Itália (estagnação a 0% face a uma crescimento anteriormente estimado de 0,2%).

Na China, o crescimento de 6,1% em 2019

O cenário mais grave

No cenário mais pessimista, de efeito “dominó” – sendo que “este não é o pior cenário possível”, frisou esta manhã Laurence Boone, que contornou todas as questões directas sobre a possibilidade de uma potencial recessão a curto prazo, global ou por países – o impacto no PIB mundial será de 1,5%. Isto é, lembrou a economista-chefe da OCDE “quase metade do crescimento económico [global] previsto [pela OCDE] há quatro meses”. Nessa altura, como já referido, a previsão era que em 2020 o crescimento global fosse de 2,9%.

Neste cenário, além da previsão de redução da procura interna da China, na mesma ordem que o cenário “mais optimista”, junta-se uma extensão a outras regiões: uma diminuição de “mais de 2% na procura na maioria dos países da Ásia-Pacífico” e nas economias mais desenvolvidas no hemisfério Norte durante o segundo trimestre deste ano, com uma quebra de 20% no mercado de capitais e no preço das matérias-primas não alimentares, a par de “um aumento de 50 pontos base no prémio de risco no investimento em todos os países”.

Este não é um combate só para os bancos centrais

A OCDE está particularmente preocupada com o “choque de confiança” nos mercados mundiais, reflectido na semana passada nas principais – se não todas – praças da Ásia, Europa e EUA.

E esse, defendeu esta segunda-feira Laurence Boone, “não é um choque que pode ser enfrentado somente pelos bancos centrais”. Há que, afirmou a economista-chefe da organização: lidar e aumentar a confiança no mercado de capitais. “Esta não é uma crise que possa ser combatida pelos bancos centrais, mas pelas autoridades fiscais”.

Os governos “devem agir agora para restringir o avanço do [novo] coronavírus, proteger as populações e os negócios dos seus efeitos e apoiar a procura económica”, aconselha a organização.

“Há muita coisa que os Governos podem fazer pelas pessoas”, disse Laurence Boone, enquanto apresentada o power point aos jornalistas por videoconferência. E, depois da página com o título “os Governos devem actuar agora”, enumerou as medidas possíveis. Para a população em geral: “aumentar os recursos para o sector da saúde”, “financiar temporariamente para famílias mais vulneráveis”, “expandir modelos temporários de trabalho”.

No caso das empresas, as sugestões da OCDE para os governos mundiais lidarem com o novo coronavírus passa por “reduzir ou adiar cobranças fiscais para os sectores mais afectados”; “aumentar a liquidez e disponibilidade de crédito às empresas”, e “reduzir as dívidas do Estado ao sector empresarial”.

Em termos macroeconómicos, a OCDE deixa também um mini-guião: “aumentar a liquidez à banca”, garantir que a política monetária tem uma resposta adequada “às condições de mercado extremas”; “permitir que estabilizadores automáticos funcionem completamente” e “aumentar o investimento público”.