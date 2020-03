Novo sistema de bilhetes para a Madeira “é um presente envenenado”

Entrevista

José Lopes, director-geral da Easyjet para Portugal, não tem dúvidas em afirmar que se avançar o novo modelo de subsídio de mobilidade da Madeira, aprovado no âmbito do Orçamento do Estado para 2020, isso expulsa a empresa do mercado e levará a Easyjet a actuar junto de Bruxelas e dos tribunais.