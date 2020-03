Liga de futebol preparada para adiar ou impor jogos à porta fechada

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou nesta segunda-feira quais os procedimentos que tomará no caso de a Direcção Geral de Saúde decidir que a realização de jogos de futebol acarreta riscos de contágio do novo coronavírus. Jogos à porta fechada e adiamento de jornadas estão entre as medidas ponderadas.

No final da reunião entre a Comissão Permanente de Calendários da Liga e representantes de todos os clubes dos campeonatos profissionais, a LPFP fixou os procedimentos a adoptar em caso de agravamento da situação do surto de novo coronavírus em Portugal.

Assim, ficou decidido que se a Direcção Geral de Saúde recomendar a não realização de espectáculos desportivos com público, a LPFP poderá decretar a realização de jogos à porta fechada nas competições profissionais, tendo todas as entidades envolvidas, nomeadamente os clubes, acatado esta possibilidade.

Para além disso, no caso de haver adiamento de um jogo, a jornada toda deverá ser adiada para manter o equilíbrio competitivo. E no caso de adiamento de jornadas, utilizar-se-ão as datas das competições europeias.

Implicações na selecção nacional

Os próximos jogos da selecção nacional portuguesa são também um foco de preocupação da Liga. O organismo avaliou os compromissos da selecção antes do Euro 2020, que decorrerá em Junho e Julho, concluindo que apenas existem agendados jogos particulares de preparação para a competição.

O cariz destas partidas justifica a preocupação dos clubes, já que implicarão viagens de atletas por vários países, para jogos de baixa importância competitiva. A Liga traduziu este receio através da “preocupação pela necessidade de libertação de jogadores para os compromissos internacionais de selecções no final de Março, nomeadamente para as Selecções AA, tratando-se apenas de jogos sem apuramento em causa e que trarão deslocações desnecessárias de atletas”.