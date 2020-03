Defesas garantem vitória do FC Porto nos Açores

Com um triunfo por 2-0 nos Açores, frente ao Santa Clara, o FC Porto somou nesta segunda-feira a sexta vitória consecutiva no campeonato. Quatro dias depois de ser afastado da Liga Europa, os portistas realizaram uma exibição q.b. em Ponta Delgada, e garantiram os três pontos com golos de dois defesas: Manafá abriu o marcador na primeira parte, Marcano fixou o resultado final a 14 minutos do fim.

Contra uma equipa açoriana que vinha de uma derrota em Moreira de Cónegos, o FC Porto teve perto de ganhar vantagem logo no terceiro minuto – uma grande defesa de Marco Pereira impediu que João Afonso marcasse na própria baliza -, mas depois sentiu dificuldades para impor o seu jogo, e apenas em cima da meia hora voltou a rematar.

Pouco depois, Costinha na marcação de livre acertou na barra portista, mas uma grande jogada entre Manafá e Sergio Oliveira foi bem concluída pelo defesa, garantindo aos “dragões” a vantagem mínima ao intervalo.

Na segunda parte o jogo manteve-se equilibrado e os açorianos voltaram a fazer pontaria aos ferros de Marschesín (Lincoln acertou no poste), mas aos 76’, cinco minutos depois de Alex Telles desperdiçar uma grande penalidade, Marcano fez de cabeça o segundo golo portista, garantindo três pontos importantes para o FC Porto.