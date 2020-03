A defesa foi o melhor ataque na chegada ao topo do FC Porto

A exibição ficou-se por um assim-assim, mas quatro dias depois de ver fechar-se a porta da Liga Europa, o FC Porto voltou a mostrar competência nas provas internas e, com a sexta vitória consecutiva e novo deslize do Benfica, os “dragões” chegaram ao topo da I Liga, quando faltam dez jornadas para o campeonato terminar. Comandados por Sérgio Oliveira (fez as assistências para os dois golos portistas), os “dragões” garantiram os três pontos nos Açores frente ao Santa Clara com golos de dois defesas: Manafá abriu o marcador na primeira parte, Marcano fixou o resultado final a 14 minutos do fim.

Após reconhecer que o duplo desaire frente ao Bayer Leverkusen tinha deixado os seus jogadores “tristes e frustrados” por falharem “precocemente um objectivo”, Sérgio Conceição atacou a partida em São Miguel com três mudanças no “onze”, uma por cada sector: Manafá, Danilo e Soares foram as novidades em relação à equipa que iniciou o confronto com os alemães.

Frente a um Santa Clara tranquilo na classificação, mas que vinha de uma derrota em Moreira de Cónegos, o FC Porto até podia ter ficado em vantagem logo no terceiro minuto — uma grande defesa de Marco Pereira impediu que João Afonso marcasse na própria baliza —, mas na primeira meia hora o plano de jogo de Conceição não resultou e, aos 33’, os açorianos estiveram perto de marcar: na cobrança de um livre, Costinha acertou na barra.

Pouco depois, no entanto, Sérgio Oliveira começou a desequilibrar: o médio combinou bem com Manafá, e o defesa, com uma finalizou de qualidade, estreou-se a marcar no campeonato, garantindo aos “dragões” a vantagem mínima ao intervalo.

Segunda bola no poste

Na segunda parte, o duelo manteve-se tenso para o FC Porto e, de bola parada, o Santa Clara voltou a fazer pontaria aos ferros de Marschesín: aos 54’, Lincoln acertou no poste da baliza “azul e branca”.

Positivo/Negativo Positivo Sérgio Oliveira Num jogo que esteve longe de ser fácil para o FC Porto, Sérgio Oliveira voltou a ser a chave do sucesso portista. Ao lado de Danilo, o médio liderou a equipa “azul e branca” e fez as assistências para os golos dos “dragões”.

Positivo Marcano Novamente sem Pepe, o defesa central espanhol voltou a ter a responsabilidade de ser o “patrão” da defesa portista e garantiu a segurança que o FC Porto precisava. Negativo Marega e Soares Desta vez Sérgio Conceição deixou Zé Luís no banco, e apostou em Marega e Soares, mas desta vez a parceria entre o maliano e o brasileiro não resultou. Os dois avançados perderam quase todos os duelos com os defesas do Santa Clara.

Com a vitória tremida, Conceição trocou Corona por Baró e, no minuto seguinte, Alex Telles teve a oportunidade de “matar” o jogo, mas pela terceira vez esta época o defesa brasileiro desperdiçou uma grande penalidade.

Não foi de penálti, mas a defesa acabou mesmo por ser o melhor ataque do FC Porto nos Açores. Seis minutos depois, novamente com Sérgio Oliveira em destaque (cruzamento perfeito na cobrança de um livre), Marcano fez de cabeça o quinto golo na I Liga, e acabou com a resistência açoriana.

Sérgio Conceição pôde, finalmente, respirar de alívio e esperar que do Estádio da Luz chegasse uma excelente notícia para os “dragões”: com o empate do Benfica, o FC Porto passa a liderar a prova e a depender apenas de si para recuperar o título.