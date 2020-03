As minhas primeiras memórias da raiva de Adam Sandler

Final dos anos 1990. Férias de Verão. As cassetes de vídeo alugadas eram vistas na noite em que eram buscadas e revistas na manhã seguinte, antes da praia. Um Casamento Quase Perfeito. É a minha primeira memória da raiva de Adam Sandler: a sair do meio de uma canção inspirada pelos Cure, a pedir para o matarem — mas também há doçura nas canções do filme, o outro lado da moeda Sandler. Tudo isto numa comédia romântica, com Drew Barrymore, passada quase 15 anos antes, nos ainda algo recentes anos 1980, com uma atitude crítica em relação à masculinidade dita normal, com Steve Buscemi e um cameo de Billy Joel num avião.

