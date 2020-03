Saiba como é possível viciar o sistema informático que distribui os processos

Quando um processo dá entrada num tribunal, o primeiro passo é distribuí-lo a um juiz. A lei determina que as operações de distribuição “são integralmente realizadas por meios electrónicos, os quais devem garantir aleatoriedade no resultado e igualdade na distribuição do serviço”. Tal significa que o juiz deve ser escolhido por sorteio e que, entre os vários magistrados que trabalham num mesmo tribunal, os processos devem ser distribuídos de forma uniforme, para não sobrecarregar mais uns do que outros.

