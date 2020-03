Coronavírus: A histeria das máscaras “tira-medos” e outros mitos

Se já souber o que quer dizer a sigla FFP3, possivelmente já foi contaminado pela pandemia do medo. Nesse caso, já aprendeu que existem três classes de máscaras descartáveis que protegem o seu utilizador de tipos específicos de partículas (de acordo com o seu diâmetro) e que a protecção mais elevada é garantida pelas FFP3. No entanto, uma rápida pesquisa sobre a eficácia do uso das máscaras leva qualquer pessoa à rápida conclusão de que de pouco ou nada servem, que devem ser usadas por pessoas infectadas e profissionais de saúde e que muito melhor do que tapar a boca e o nariz é lavar as mãos frequentemente.

