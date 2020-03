Como combater uma epidemia de desinformação? OMS tenta controlar efeitos colaterais

Ao mesmo tempo que tenta conter o alastrar da epidemia do novo coronavírus (Covid-19), a Organização Mundial de Saúde (OMS) empenha-se no combate ao vírus da desinformação que já designado como “infodemic” (infodemia em tradução à letra). O esforço compreende-se: a epidemia global de informações falsas ou pouco rigorosas que se espalha a um ritmo vertiginoso sobretudo através das redes sociais coloca um problema sério para a saúde pública. “Sabemos que cada surto será acompanhado por uma espécie de tsunami de informação, mas no meio desta informação há sempre desinformação, rumores”, sublinha à The Lancet Sylvie Briand, responsável pelo departamento de preparação para o risco de infecções da organização.

