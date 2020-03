Chuva e vento fortes colocam seis distritos do continente sob aviso laranja

Seis distritos de Portugal continental estão este domingo, a partir das 21h, sob aviso laranja devido à previsão de chuva, vento e agitação marítima fortes, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra estão sob aviso laranja entre as 18h de hoje e as 3h de terça-feira devido à previsão de ondas com cinco a seis metros de altura, que podem chegar aos nove ou dez metros, com rajadas até 85 km/h, em especial no litoral.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Leiria devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de quatro e cinco metros até às 3h de terça-feira.

As previsões do IPMA para este domingo apontam para “chuva forte” no Norte e Centro em especial no final do dia, “com possibilidade de trovoadas e rajadas fortes”.

Nessas duas regiões poderão registar-se períodos de chuva “forte e persistente a partir do final da tarde” e “neblina ou nevoeiro temporário, em especial a partir do final da tarde”.

A Sul, o céu estará “geralmente muito nublado” e estão previstos “períodos de chuva fraca”, vento moderado a forte e neblina ou nevoeiro temporário no final do dia.

O aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.