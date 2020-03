Jerónimo contra “visão estreita” do PS sobre “bloqueios” na AR

O PS tem que se lembrar que “não tem maioria absoluta” na Assembleia da República – o recado é de Jerónimo de Sousa e vai direitinho para a líder parlamentar socialista que na sexta-feira se queixou do “bloqueio institucional” que os restantes partidos fizeram ao PS levando ao chumbo dos candidatos para o Tribunal Constitucional, Conselho Económico e Social e Conselho Superior da Magistratura.

O PCP não costuma contar para esse cálculo mas, questionado pelos jornalistas no final da reunião do Comité Central que durou todo o fim-de-semana, Jerónimo de Sousa fez um “exercício de memória” e disse ainda se lembrar da “teoria dos bloqueios de um primeiro-ministro que depois foi Presidente da República”: “É pouco avisado por parte do PS recorrer a essa argumentação. Deve ter a preocupação de acautelar os seus interesses mas também aprender uma coisa simples: o PS não tem maioria absoluta e isso é um elemento que em democracia deve ser encarado com naturalidade.” Usar o argumento do bloqueio quando uma medida não passa é “uma visão estreita” e só pode ter resultado de “um desabafo”.

Acerca da investigação sobre a distribuição viciada de processos no Tribunal da Relação de Lisboa, noticiada domingo pelo PÚBLICO, o secretário-geral do PCP recusou fazer considerações mas vincou ser um caso de “grande gravidade” que precisa de apuramento pela justiça e não pela acção política: “Os portugueses precisam de uma justiça célere, autónoma, independente; qualquer confirmação desse comportamento não é bom nem para a justiça nem para a democracia.”

Jerónimo disse não terem sido analisados nomes para a eleição do futuro líder do PCP marcada para Novembro – “a questão não foi colocada mas, para sossego de algumas almas, o secretário-geral não será um problema do congresso” – nem para as presidenciais de 2021. Questionado se não coloca a hipótese de se candidatar a Belém já que disse que o PCP apresentará um nome próprio, Jerónimo deu uma gargalhada (“Eu?!”) e preferiu responder: “Tudo o que pudesse dizer agora era palpite. E eu, com esta responsabilidade, não faço palpites.”

O Comité Central foi muito crítico sobre o quadro político e institucional dos últimos quatro meses pós-legislativas, acusando o PS de manter o país com “graves problemas económicos e sociais, profundos défices estruturais” e “desigualdades e dependências” e por continuar a favorecer os “interesses dos grupos monopolistas”, apontando os exemplos da Fertagus (ferrovia), Vinci (aeroporto do Montijo), PPP do Hospital de Cascais, Novo Banco e CTT. O PCP avisa que a direita está a tentar subverter a Constituição e a democracia ao querer mudar as leis eleitorais, laborais, o enquadramento da Justiça e limitar o direito à saúde e à educação. E critica o PS por continuar a juntar-se aos patrões impedindo a subida dos salários. A solução? O Comité Central recupera o chavão que deixou de usar no final de 2015: a “política alternativa, patriótica e de esquerda” do PCP.