Na Everis, os espaços amplos convivem com o “conforto familiar”

Com zonas de trabalho amplas e em open space separadas por vidro, a Everis garante, ao longo do escritório, “uma linha de continuidade” e “transparência e que coexiste com uma sensação de conforto familiar e proximidade, dada a morfologia dos espaços. Desde “zonas comuns para reuniões informais” a espaços de trabalho para “maior foco”, as várias áreas do escritório da empresa de consultoria tecnológica estão preparadas para diferentes momentos do dia e formas de trabalho, descreve o projecto Living Offices. Afinal, para a Everis, “a inovação tecnológica tem como base as pessoas e é precisamente esse o ambiente que se respira no escritório”.

Desde “os apontamentos de cor verde e cinza” presentes em “todos os detalhes de decoração” até aos materiais escolhidos, como o burel e a madeira, o espaço localizado no coração de Lisboa transmite a quem o visita “harmonia e sentimento de pertença”, mantendo sempre a preocupação com a funcionalidade e o design.

O escritório, concebido pela Open Book, conta com salas especialmente preparadas para diferentes momentos da empresa, como as de reunião e foco – para chamadas telefónicas, reuniões curtas de pé ou mais formais, por exemplo – ou áreas sociais como as copas, “o ponto de encontro principal”, decoradas com “elementos naturais extremamente confortáveis”.

Este é o oitavo episódio da quarta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para “mostrar e celebrar escritórios portugueses que fazem a diferença na vida das pessoas”. A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

Sabe mais sobre este escritório no site do projecto Living Offices.