Coronavírus

A China, com 80.000 casos confirmados de infectados com o coronavírus, parece ter a situação controlada após ter implementado algumas medidas verdadeiramente draconianas. Eis uma sinopse dessas medidas:

1. Todas as escolas e universidades estão encerradas.

2. A maioria dos edifícios governamentais estão encerrados.

3. A máscara é de uso obrigatório para toda a gente fora de casa.

4. Os restaurantes não podem ter grupos superiores a duas pessoas.

5. Todos os edifícios de habitação têm as partes comuns (elevadores, botões, puxadores, etc.) pulverizadas três vezes por dia.

6. Os supermercados são pulverizados de duas em duas horas.

7. Todos os edifícios do país, e esta é uma medida notável, têm um funcionário à porta que tira a temperatura a todos que dele saiam.

8. Pode-se viajar. Mas quem viaje duma cidade para outra, por exemplo, de Xangai para Pequim, tem de ficar obrigatoriamente em quarentena durante duas semanas, em habitação ou hotel, e tudo o que necessite tem de lhe ser levado.

9. A cidade de Wuhan (11.000.000 de habitantes) está sitiada, ninguém pode entrar ou sair. A província de Hubei (58.000.000 de habitantes) está na mesma situação, ninguém entra ou sai.

A população entende estas medidas e colabora activamente na sua implementação. Receio que na Europa, e particularmente em Portugal, as pessoas e o Governo ainda não se tenham dado conta da gravidade da situação. O Governo deve, sem alarmismos, alertar o país para a gravidade da situação e fazer algumas recomendações básicas que podem mitigar o número de casos que, receio, inevitavelmente cá chegarão.

Ronald Silley, Lisboa

Reino Maravilhoso

Habituámo-nos a olhar para o interior, e Trás-os-Montes em particular, como se estivesse longe de tudo e de todos e não o contrário. Vem isto a propósito da presença do senhor Presidente da República, no domingo passado, na aldeia de Podence. Também ele, quando se dirigia aos locais e milhares de visitantes, se referiu à lonjura de que a aldeia fica do mar e da capital, transmitindo a ideia de isolamento. Não partilho dessa opinião. Os transmontanos estão felizmente longe de uma paisagem eucaliptizada, monótona, como a do Minho, do Douro Litoral e de praticamente todo o centro do país e até algumas localidades do Alentejo e Algarve. Paisagem essa que nenhum outro país da Europa quis ter com a mesma dimensão. (…) Os transmontanos foram mais inteligentes, nunca quiseram os eucaliptos, preservaram a sua bela paisagem, cujo Parque Natural de Montesinho é exemplo, e apostaram em produtos de excelência, muito mais rentáveis que os eucaliptos, como o fumeiro de porco bísaro, a criação de gado bovino autóctone (barrosã, mirandês, maronês, etc.), assim como nos produtos agrícolas por todos conhecidos. Quando os portugueses descobrirem este “Reino Maravilhoso”, como lhe chamou Miguel Torga, irão em debandada, quanto mais não seja para fugir dos incêndios nos eucaliptais. Nessa altura o mar e a capital vão ficar longe de Podence.

Carlos Neves, Santa Maria da Feira