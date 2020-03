Com o “Brexit”, Michel Barnier tornou-se eterno na Comissão Europeia

Michel Barnier já tinha ocupado, e por várias vezes, alguns dos cargos políticos mais importantes no seu país e também nas instituições europeias — deputado, senador, ministro, eurodeputado, comissário europeu — quando o seu correligionário e amigo Jean-Claude Juncker, antigo adversário na corrida à presidência da Comissão Europeia, o foi buscar para dirigir as negociações do “Brexit” em nome da União Europeia.

