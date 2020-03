Pete Buttigieg desiste de candidatura à Casa Branca

Pete Buttigieg, ex-autarca de South Bend, Indiana, decidiu terminar a sua campanha para a nomeação como candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais norte-americanas de Novembro, noticia este domingo o New York Times.

Buttigieg, que foi o primeiro candidato presidencial norte-americano de primeira linha abertamente homossexual, desiste após um fraco resultado entre os eleitores democratas da Carolina do Sul, que no sábado votaram massivamente em Joe Biden.

Segundo o jornal nova-iorquino, Buttigieg, de 38 anos, concluiu que o reduzido número de votos alcançados junto do eleitorado afro-americano na Carolina do Sul sinalizou a impossibilidade de conquistar uma base eleitoral diversificada.

A desistência de Buttigieg, que tinha vencido a primeira ida a votos no Iowa e conquistado um segundo lugar no New Hampshire, dois estados predominantemente brancos, é noticiada em vésperas da Super Terça-feira, um dia potencialmente decisivo na definição do próximo candidato presidencial democrata, com a realização de primárias em diversos estados populosos e multiétnicos como a Califórnia, o Texas e a Virgínia.