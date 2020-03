Cipriano Cassamá desiste de ser Presidente interino da Guiné-Bissau

Cipriano Cassamá, que na noite de sexta-feira assumiu a presidência interina da Guiné-Bissau, perante 52 dos 102 deputados doa Assembleia Nacional, desistiu de ocupar o cargo. Na declaração em que anunciou a decisão, disse que os interesses do país são superiores aos seus, mas há notícias que dizem que recebeu ameaças.

Cassamá tinha marcado para as 11h deste domingo uma declaração ao país, feita a partir da Assembleia Nacional. Porém, falou aos jornalistas na sua casa em Bissau.

Segundo o correspondente da Deutsche Welle África em Bissau, Iancuba Dansó, Cassamá disse ter recebido ameaças de militares, mas não avançou nem nomes nem especificou que tipo de ameaças.

Deputado do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que não reconhece Umaro Sissoco Embaló como Presidente, Cassamá tinha assumido a presidência interina, invocando a Constituição na alínea que diz que quando há vazio de poder o cargo é ocupado pela segunda figura do Estado, ou seja o presidente do parlamento.

O anterior Presidente, José Mário Vaz, passou os poderes a Sissoco Embaló, depois da tomada de posse deste, na presença dos deputados que o apoiam, na quinta-feira num hotel de Bissau.

Cipriano Cassamá afirmou que vai voltar ao cargo de presidente do parlamento.

Umaro Sissoco Embaló (do Madem G-15) foi declarado vencedor das eleições presidenciais de Dezembro pela Comissão Nacional de Eleições, mas o seu adversário, Domingos Simões Pereira (PAIGC) recorreu do escrutínio para o Supremo Tribunal, que é também Tribunal Eleitoral, argumentando que houve irregularidades. O Supremo ainda não se pronunciou sobre o recurso.

Segundo a legislação, a tomada de posse do novo chefe de Estado só deveria ter lugar após o contencioso eleitoral estar resolvido.

Após a tomada de posse e a passagem dos poderes no palácio presidencial, Sissoco Embaló exonerou o Governo de Aristides Gomes e deu posse a Nuno Nabian (o vice-presidente do parlamento que apoiou a sua candidatura).

Ataques a ministérios

Se já não tem dois presidentes, a Guiné-Bissau ainda tem dois primeiro-ministros. A equipa de Aristides Gomes continua a trabalhar. Este domingo, estão a surgir comunicados de ministérios que dizem estar a ser alvos de ataques.

Foto

O Ministério da Agricultura, chefiado por Nelvina Barreto, emitiu um cocumento a dar conta de que alguns dos seus funcionários foram atacados. E que carros do da Direcção Nacional de Florestas e Fauna foram vandalizados. O comunicado não atribui responsabilidades.

O Ministério da Saúde Pública, também em comunicado, diz que “um grupo de militares” entrou nas instalações “e forçou a equipa da Direcção-Geral de Epidemiologia e Segurança Sanitária que estava a trabalhar sobre a epidemia do coronavírus, a abandonar as instalações”.