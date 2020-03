Uma das primeiras vilas operárias da capital está a cair aos pedaços. Mas ainda lá mora gente

Consideradas pequenas aldeias no meio da urbe, as humildes vilas e pátios de operários do final do século XIX estão a desaparecer de Lisboa. Outrora cheias de gente, agora são poucos os resistentes. Um exemplo é o Pátio das Barracas, em Campo de Ourique: das 32 habitações originais, actualmente só existem 16, das quais somente três ainda são habitadas. Há uma década que a classificação de Imóvel de Interesse Municipal não avança e as obras de conservação, intimadas aos proprietários em 2015, ainda não começaram. Enquanto a indefinição continua, a degradação do pátio avança e no interior das casas habitadas chega a chover. Aurora vive sozinha, tal como Dina. Já Inácia tem a companhia do filho. Todas são inquilinas do mesmo proprietário e passaram a maior parte das suas vidas no Pátio das Barracas. Até agora, têm acarretado com os custos das obras a que se podem permitir, mas continuam à espera de respostas.

