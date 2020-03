“Somos ainda um país de nepotismo e elites endogâmicas”

O antigo líder da Impresa, actual presidente de uma empresa de energias renováveis e administrador não executivo da Fundação Calouste Gulbenkian começa a fechar uma longa conversa sobre o presente e futuro do país, sobre populismos, sobre a política de Mário Centeno e as políticas da energia, com uma afirmação de tons pessoais: “É ofensivo pensar que os meus filhos, à partida, têm maior probabilidade de ter mais sucesso na vida do que os filhos dos cidadãos que só tiveram o azar de nascer no sítio e na família errada.” Um diagnóstico de um problema que o “ofende” e que é feito com “a consciência” de que fala “do lado dos privilegiados desta história”.

