Vinícius decidiu o “clássico” e festejou como Ronaldo

Num fim-de-semana em que não teve nada para fazer (o Juventus-Inter foi adiado por causa no novo coronavírus), Cristiano Ronaldo resolveu ir até Espanha para ver ao vivo, a partir de um camarote no Santiago Bernabéu, um jogo em que muitas vezes foi o protagonista, o grande “clássico” do futebol espanhol, um Real Madrid-Barcelona com influência nas contas do título. E o que CR7 (e toda a gente) viu foi um novo herói “blanco” a decidir chamado Vinícius Júnior. Foi o jovem brasileiro que abriu caminho ao triunfo dos “merengues” por 2-0 e que permitiu à equipa de Zinedine Zidane passar para a frente da liga espanhola, agora com mais um ponto que o seu rival catalão.

Num jogo em que Lionel Messi se tornava o jogador do Barcelona com mais presenças em “clássicos” (48), os primeiros heróis do jogo foram os guarda-redes dos dois lados, sobretudo Thibaut Courtois na baliza do Real. O belga encheu a sua baliza em dois momentos, aos 30’, a um remate de Messi após boa combinação com Arthur, Vidal e Griezmann, e aos 36’, a um remate de Arthur após uma corrida desenfreada do médio brasileiro que Casemiro não conseguiu acompanhar.

As melhores oportunidades eram da equipa de Quique Setién, enquanto o Real até tinha aproximações perigosas, muitas delas pelo flanco esquerdo do ataque, onde Vinícius travava um duelo de perdas e ganhos com o português Nélson Semedo - a última decisão era sempre má e Ter Stegen teve pouco ou nenhum trabalho na primeira parte.

O segundo tempo foi uma história diferente. Aos 56’, foi o guarda-redes alemão do Barcelona a salvar um golo feito de Isco, um excelente remate do médio espanhol que Ter Stegen desviou para canto. Adivinhava-se o golo do Real Madrid, que aconteceu aos 70’. A jogada começou em Toni Kroos, com o alemão a meter em Vinícius. O jovem avançado brasileiro entrou na área, ganhou espaço e, quase junto à linha final, fez o 1-0. Depois, festejou à moda de Ronaldo, com salto e pose de “matador”.

Com Messi a ter um raro jogo desinspirado, o Barcelona não teve argumentos para chegar à vitória e foi o Real a voltar a festejar já no tempo de compensação. Pouco depois de ter entrado, Mariano Díaz entrou com a bola controlada na área catalã, escorregou enquanto rematava, mas saiu-lhe tudo bem. A bola voltou a entrar e o “clássico” caiu para o Real Madrid, agora o novo líder, com 56 pontos, mais um que o Barcelona, que sofreu a terceira derrota na liga desde que Quique Setién substituiu Ernesto Valverde.