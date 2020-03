V. Guimarães em marcha acelerada para o topo

Em dia marcado pela “marcha preta e branca” — que este domingo reuniu cerca de três mil vitorianos num protesto, sob forte intempérie, contra a “desigualdade”, numa manifestação assinalada com a romagem entre o castelo de Guimarães e o estádio — o Vitória garantiu, na recepção ao Tondela, o segundo triunfo (2-0) consecutivo na I Liga, assumindo provisoriamente o sexto lugar na 23.ª jornada.

O avançado brasileiro Bruno Duarte deu o mote e colocou os minhotos em vantagem sensivelmente a meio da primeira parte, tendo o médio André André (que voltou a marcar depois de ter regressado aos golos na Vila das Aves) estabelecido o resultado final (41’), ainda antes de as equipas recolherem aos balneários.

Num relvado traiçoeiro, os vitorianos optaram por um jogo mais especulativo na segunda parte, facto aproveitado pelo Tondela para tentar chegar ao golo que lhe permitisse discutir o resultado.

As oportunidades surgiram nas duas áreas, sempre com os locais mais perigosos, mas também algo felizes em momentos cruciais. Sem mais golos, apesar da entrega das duas equipas, os vimaranenses seguraram uma vantagem importante para a aproximação aos lugares europeus, beneficiando do empate do Rio Ave.