Nuno vence e ultrapassa Mourinho

Já trabalharam na mesma equipa, um como treinador e o outro como guarda-redes. Mas agora são rivais na Premier League inglesa que lutam pelo mesmo objectivo, a qualificação para a Liga dos Campeões, e neste domingo defrontaram-se pela terceira vez. Desta vez, Nuno Espírito Santo levou a melhor sobre José Mourinho, conduzindo o seu Wolverhampton a um triunfo em Londres sobre o Tottenham por 2-3 em jogo da 28.ª jornada.

Foi a primeira vez que Nuno ganhou ao seu antigo treinador no FC Porto, e este triunfo teve um sabor especial: permitiu ao Wolverhampton (42 pontos) subir ao sexto lugar da Premier League, ultrapassando o Tottenham (40), e colocar-se com os mesmos pontos do Manchester United, que foi a Liverpool empatar com o Everton (1-1).

Em Londres, o Tottenham até pareceu sobreviver bem à falta de avançados de que se queixa (e com razão) José Mourinho. Mesmo sem poder contar com os lesionados de longa duração Kane e Son, a equipa londrina colocou-se em vantagem aos 13’, com um golo do holandês Bergwijn, um dos reforços de Inverno dos “spurs”. Com cinco portugueses no “onze” (Patrício, Vinagre, Neves, Moutinho e Jota), os “wolves” nivelaram o marcador aos 27’ por Doherty, mas o Tottenham voltou a colocar-se em vantagem antes do intervalo, aos 45’, por Aurier.

A reviravolta da equipa de Nuno aconteceu na segunda parte e pelos seus goleadores habituais. Primeiro foi Diogo Jota a fazer o empate aos 57’ e, aos 73’, foi o antigo jogador do Paços de Ferreira a assistir o mexicano Raúl Jiménez para o 2-3 final que selou a terceira derrota consecutiva para os homens de Mourinho

Em Liverpool, Bruno Fernandes marcou pelo terceiro jogo consecutivo, mas não conseguiu conduziu o Manchester United a mais do que um empate (1-1) em casa do Everton, que teve outro internacional português, André Gomes, no “onze” titular.

O Everton entrou no jogo praticamente a ganhar, com Calvert-Lewin a marcar logo aos 3’, mas o United empatou aos 31’ com um grande remate de fora da área de Bruno Fernandes, o seu terceiro golo ao serviço dos “red devils” e o primeiro que não é de penálti. O ex-médio do Sporting chegou a estar perto do golo do triunfo num remate à queima-roupa que Pickford defendeu já perto do fim, e os “toffees” chegaram a celebrar o 2-1 num autogolo de Maguire que acabaria por ser anulado por fora-de-jogo de um jogador do Everton que estava caído na zona de acção do central do United e que, segundo a avaliação do VAR, terá tocado na bola antes desta entrar.